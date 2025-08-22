Ella es Nadeen Ayoub, la primera mujer palestina que participará en Miss Universo

Por primera vez en las 74 ediciones del concurso Miss Universo, una mujer palestina podrá competir representando a su nación. Su nombre es Nadeen Ayoub y anunció su participación por todo lo alto, con una publicación en Instagram que ya ha recibido cientos de comentarios de apoyo.

Este año el evento se realizará en Bangkok, Tailandia, y tendrá lugar el 21 de noviembre.

“Represento a cada mujer cuya fuerza el mundo necesita ver”, dice la primera Miss Palestina

Nadeen Ayoub tiene 27 años, se desempeña como activista y también ha sido coach de vida fitness. Creció en Palestina, Estados Unidos y Canadá.

Para la modelo, portar la banda de Palestina no es un logro individual, sino un acto simbólico que lleva consigo la voz de todo un pueblo. En uno de sus dos mensajes, Ayoub explicó que no subirá al escenario únicamente con un título de belleza, sino con la responsabilidad de visibilizar la realidad de su país, especialmente el dolor que atraviesan los habitantes de Gaza.

“Mientras mi pueblo atraviesa tanto dolor, especialmente en Gaza, yo subo a este escenario con la voz de quienes se niegan a ser silenciados. Represento a cada mujer, a cada niño cuya fuerza el mundo necesita ver”.

La joven también reflexionó sobre el peso que implica usar esta banda, señalando que detrás de ella están los sueños de las nuevas generaciones. “Aquí están los sueños de nuestras hijas, la dignidad de nuestras madres y la fuerza de una tierra que nunca se rinde”.

En su video de presentación asegura que carga con este rol con gran responsabilidad y que esto resulta más importante que nunca porque los ojos del mundo se encuentran en su pueblo.

Nadeem Ayoub llega al certamen por parte de una organización denominada Miss Palestine, que actualmente ya está buscando candidatas para participar el próximo año en Miss Universo.