El museo ocultista de los Warren revive con Matt Rife y aterriza en Madrid por tiempo limitado

En las últimas semanas, el comediante Matt Rife, se convirtió el peculiar dueño del museo de los Warren, lo que lo convierte en el guardián de la muñeca Annabelle y de la colección de objetos malditos más grande de la historia, la cual ahora llegará en forma de réplicas a Madrid España, como parte de la promoción para la película Expediente Warren: El último rito.

Matt Rife el guardián de Annabelle y los objetos embrujados de los Warren

El comediante estadounidense, Matt Rife, fue nombrado el guardián legal de los más de 750 objetos míticos, que forman el espectacular Museo Ocultista Warren, dentro del que destacan objetos como la afamada muñeca Annabelle.

Rife, dio a conocer en redes que, junto con el creador de contenido, Elton Castee, asumirá la custodia del acervo durante al menos cinco años. Cabe destacar que, aunque no son los dueños, su misión es preservar piezas icónicas del museo, como espejos malditos, ouijas, crucifijos, siendo además sus responsables legales.

El legado de los Warren llega a España

Los fanáticos del terror en Europa podrán vivir la experiencia de lo paranormal de cerca, pues como parte del estreno de la película Expediente Warren: El último rito, donde Madrid será la sede del Museo de lo Oculto Warren, del 1 al 7 de septiembre. Esta experiencia inmersiva y gratuita, permitirá recorrer la recreación de la sala donde los Warren guardaban sus objetos embrujados. Donde se encontrarán réplicas de los objetos más icónicos, acompañados de un audiolibro.

La experiencia está abierta desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, y no tiene costo de entrada, por lo que se recomienda a quienes busquen visitar el museo que lleguen con anticipación para prevenir la gran cantidad de visitantes que buscan una experiencia paranormal. Cabe señalar que la figura de los Warren y sus investigaciones marcaron un antes y un después dentro del ocultismo moderno, impactando no solo en el cine, sino también en la cultura general y la manera en que se tratan estos temas en la actualidad.