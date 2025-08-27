Es OFICIAL: Adal Ramones será el conductor de la Granja VIP 2025

¡En exclusiva TV Azteca por fin reveló quien es el conductor de La Granja VIP! Después de semanas de rumores, especulaciones y mucho misterio, hoy se hizo oficial durante el noticiero Hechos: Adal Ramones será el encargado de llevar las riendas de La Granja VIP, el reality show que promete convertirse en la gran apuesta televisiva del año.

Y no es para menos. Se trata de un formato explosivo, en colaboración con Fremantle, que ya comienza a dar de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Las cámaras seguirán a un grupo de celebridades que dejarán atrás sus lujos, comodidades y reflectores, para sumergirse en un entorno completamente distinto: la vida en el campo. Sí, como lo lees, las estrellas que estamos acostumbrados a ver en alfombras rojas tendrán que ensuciarse las manos con tierra, lodo… ¡y hasta estiércol!

De La Academia a La Granja VIP 2025; Adal Ramones será el nuevo conductor de TV Azteca [VIDEO] Así fue como se reveló que Adal Ramones será el conductor de La Granja VIP, que llegará a la pantalla de TV Azteca, próximamente.

Adal Ramones y La Granja VIP

La premisa es clara: durante 10 semanas, las figuras públicas participantes deberán enfrentarse al reto de administrar y mantener una granja 100% funcional. Esto implica ordeñar vacas al amanecer, sembrar y cosechar sus propios alimentos, cuidar animales, reparar instalaciones y, por supuesto, convivir bajo un mismo techo en condiciones nada glamorosas.

Lo que más emociona es que el reality promete no solo mostrar el lado más humano y vulnerable de cada celebridad, sino también sus estrategias de supervivencia, alianzas inesperadas y, cómo no, los inevitables roces que surgirán en medio de tanto esfuerzo físico y presión emocional.

Con un conductor de talla internacional, carismático y con experiencia para mantenernos pegados a la pantalla, La Granja VIP ya pinta para ser el show del que todos hablarán.

La expectativa es enorme: ¿quiénes serán las celebridades que se atreverán a dejarlo todo por esta experiencia rural? ¿Quién demostrará tener la madera para sobrevivir fuera de su zona de confort? Muy pronto lo sabremos, pero lo que es un hecho es que este reality está destinado a revolucionar las noches de televisión mexicana.

¡La cuenta regresiva para La Granja VIP ya comenzó y no te la vas a querer perder!

