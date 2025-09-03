PSY, el cantante de Gangnam Style, detenido en Corea del Sur: ¿Qué pasó con el ídolo del ? 

Recientemente, el mundo de la música se vio fuertemente sacudido, cuando se reveló que PSY, cantante surcoreano que alcanzó la fama mundial con el tema Gangnam Style, fue detenido en Seúl por cargos relacionados con la posesión ilícita de medicamentos. Posteriormente, su equipo salió a ofrecer una disculpa pública por el incidente.

¿Por qué detuvieron a PSY?

PSY, cuyo nombre real es Park Jae-sang, alcanzó la fama en 2012, cuando hizo bailar a todo el mundo con su “opa Gangnam Style”, tema que hasta el día de hoy suena en millones de fiestas. No obstante, el cantante, recientemente fue tema de controversia, pues supuestamente había recibido recetas para medicamentos psicotrópicos, sin acudir a un especialista, lo que generó más expectativa fue la revelación de que serían terceras personas quienes recogían los medicamentos en su nombre, práctica que es penalizada en Corea del Sur.

PSY ofreció disculpas públicas.

Ante todo, el panorama mediático que se generó alrededor de su arresto, su equipo cercano salió a ofrecer un comunicado oficial a manera de disculpa: “Pedimos disculpas. Psy ha sido diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y ha tomado medicación para dormir conforme a la receta de su equipo médico. No hubo un representante que emitiera recetas ilegales, aunque en algunos casos terceros sí recibieron el medicamento en su nombre”. Declaro su equipo.

¿Qué sigue para PSY?

Aunque el futuro es un misterio, lo que sí es un hecho es que, a raíz de los recientes escándalos, el cantante se mantiene en la cuerda floja, pues las autoridades surcoreanas, aún se encuentran en investigaciones sobre el caso, lo que podría llevar a represalias más fuertes contra el cantante. Lo cierto es que la noticia no ha pasado desapercibida, pues ha generado diversos debates sobre cómo la presión de la fama puede afectar de manera sería la salud mental.