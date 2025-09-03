Un video generó preocupación por el cambio físico de Dross

Las redes sociales nunca perdonan y es que la exposición en las plataformas digitales da lugar al análisis de distintos aspectos de la vida de las personas. Eso fue lo que le sucedió a hora al youtuber Dross que ha generado preocupación entre sus seguidores tras la publicación de un video que muestra un gran cambio físico.

No es la primera vez que los internautas analizan fotografías o videos de personalidades de Internet, la radio y la televisión. Es que la exposición pública tiene estas cosas y nadie escapa a ser admirado, cuestionado o indagado sobre temas tan personales como la salud, la vida íntima o ante cambios físicos percibidos.

¿Qué pasó con Dross?

Recientemente, las redes sociales como TikTok se han concentrado en el youtuber Ángel David Revilla Lenoci, conocido como Dross. Es que un video muestra el estado actual del famoso creador de contenido y su cambio físico ha despertado la curiosidad entre los internautas.

“Alguien que me explique qué demonios le pasó a Dross”, remarca un breve video que fue compartido en TikTok por el usuario @conysaldivar0. En las imágenes se observa al youtuber afeitado, con el cabello corto y anteojos, pero lo que más llama la atención es su rostro más delgado.

¿Qué dicen los internautas sobre Dross?

El video no solo ha comenzado a viralizarse en distintas redes sociales sino que ha despertado la preocupación de los miles de seguidores de Dross. La pregunta que todos se hacen es “¿Qué le sucedió?”, mientras surgen rumores sobre si atraviesa algún problema de salud.

En su cuenta de Instagram, Dross se muestra ejercitando y con un cuerpo muy definido. Sin embargo, el video que hoy se lleva todas las miradas ha dado lugar a diversas reacciones que pueden percibirse en comentarios como “Es mi idea o dross antes de veia más joven”, “Se parece al de Curiosidades con Mike”, “Tiene más de 40 años, como quiere que se vea, como un adolescente?”, “Ahora sí parece Venezolano” y “Se convirtió en lo que juró destruir”, entre otros.