¿Qué reality ganó Alex Garza, la carismática co-conductora de La Granja VIP? ¡No lo creerás!

Con Alex Garza atenta a todo lo que pase en La Granja VIP , no cabe duda de que el chismecito y la diversión están asegurados en la señal de TV Azteca, sobre todo porque ella misma se llevó el primer lugar en un reality show del 2014... ¡hace ya 11 años!

¿Qué reality show de TV Azteca ganó Alex Garza?

La carrera de Alex Garza en TV Azteca arrancó en el 2008, cuando formó parte de La Academia y quedó en el sexto lugar de este reality show de canto; sin embargo, fue hasta el 2014 con su triunfo en la segunda temporada de “Soy tu Doble”, proyecto en el que demostró que además de tener talento para el canto y el baile... ¡es una buena imitadora!

Alex Garza logró imponerse a las intrigas y a los espectaculares duelos que la ponían en el ojo del huracán de lunes a viernes y literalmente se robó en el escenario en la gran final con una convincente interpretación de Beyoncé que dejó a todos los jueces con la boca abierta.

Con Alfonso de Anda como conductor y Niurka Marcos como parte del equipo de jueces, Alex Garza mantuvo a los fans del baile y la música en vilo cuando se enfrentó en la gran final con otros tres talentos: Agustín Argüello (Chayanne), Estrella Veloz (Olga Tañón) y Alan Macín (Marco Antonio Solís).

A lo largo de la competencia, Alex fue nominada sólo una vez, lo que habla de su carisma y la capacidad que tiene para enfrentarse a situaciones de mucha presión: ¡esta experiencia seguramente le servirá para La Granja VIP ahora que será co-conductora de este proyecto tan interesante!

