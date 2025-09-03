Alfonso Obregón le dice adiós para siempre a Shrek tras las denuncias en su contra

La película Shrek tendrá una nueva entrega pero el reconocido actor Alfonso Obregón, confirmó que no formará parte del casting para el doblaje de la entrega número 5. Todo indicaría que la productora mantiene su postura de no brindarle el papel luego de que las acusaciones que lo enviaron hasta el Reclusorio Norte.

Alfonso amenaza a su cuñado con ponerle un estate quieto [VIDEO] Alfonso advierte a su cuñado que le pondrá un estate quieto por menospreciar la carrera de influencer de su esposa Esmeralda; Alfonso es su representante.

¿De qué acusan a Alfonso Obregón?

En agosto del 2024, las autoridades aprehendieron a Alfonso Obregón en las inmediaciones del aeropuerto de la CDMX. La aprehensión se dio debido a que fue acusado de tocamientos indebidos a sus alumnas.

No solo fue eso sino que Taylor, una chica que buscaba el empleo de ser su asistente, expuso audios que recibió de parte del actor, en los que le pregunta si tiene pareja, si tendría problemas en disfrazarse e incluso le pide una fotografía de cuerpo completo.

https://x.com/c4jimenez/status/1822413338866798948?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1822413338866798948%7Ctwgr%5E534862998ead2ee4b4a54b47de7fe2df0ec66550%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.publimetro.com.mx%2Fentretenimiento%2F2025%2F09%2F03%2Falfonso-obregon-se-queda-sin-personajes-tras-veto-por-acusaciones-de-abuso-no-hara-shrek-5%2F

El actor que se destacó por dar vida a Shrek, Bugs Bunny, Princesa Grumosa y Marty de ‘Madagascar’, fue absuelto poco tiempo después y salió del Reclusorio Norte. Esto fue celebrado por sus seguidores y la comunidad de doblaje.

¿Por qué Alfonso Obregón quedó fuera de Shrek 5?

Debido a la insistencia de sus fans por la participación de Obregón en Shrek 5, el actor dijo en las redes sociales que “Voy a aclarar dos, tres cositas nada más porque ando de buenas. Yo no dejé ningún personaje, es obvio que me los quitaron y es obvio por qué”.

“Mi postura es muy clara respecto a ‘Shrek 5’. Si Dreamworks o la empresa que se hará cargo no me invita a platicar y a escuchar mis condiciones, no hago la peli y no pasa nada. A esa persona que me ha amenazado o han amenazado con subir un video mío en la fiscalía, por mí suban lo que se les antoje, a mí me importa un…”, continuó.

https://x.com/CartoonsOTMoon/status/1963035647037337906?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1963035647037337906%7Ctwgr%5E534862998ead2ee4b4a54b47de7fe2df0ec66550%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.publimetro.com.mx%2Fentretenimiento%2F2025%2F09%2F03%2Falfonso-obregon-se-queda-sin-personajes-tras-veto-por-acusaciones-de-abuso-no-hara-shrek-5%2F

“Nada más que aguas con las consecuencias legales por andar accediendo y difundiendo material de carácter exclusivo de la fiscalía. Dejen de decir mama…”, finalizó diciendo, en relación a las personas que lo amenazan con compartir videos suyos.