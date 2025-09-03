Ricardo O’Farrill no tiene miedo de ser cancelado tras caso de psicosis

En el stand up de México, uno de los comediantes más reconocidos es Ricardo O’Farrill, quien se caracteriza por mezclar en sus shows la irreverencia, vulnerabilidad y crítica social. Sin embargo, su carrera no ha estado lejos de la polémica, momentos difíciles y debates públicos.

Su más reciente espectáculo es una historia de ebriedad y sobriedad con el que cierra un ciclo personal y profesional. Ricardo reconocer que el show en cuestión le permitió reconstruirse, sanar heridas y al mismo tiempo conectar con un público que encontró en su humor un espejo de resiliencia.

¿Por qué este show de Ricardo O’Farrill es tan significativo?

En una entrevista el humorista manifestó que “Encontré un show en donde pude fortalecer mi autoestima y a la vez poder encontrar que ayudé a personas de cierta manera con este mismo éxito”.

De esta manera ha recibido testimonios muy entrañables, “Nos comparten experiencias bastante bonitas de recuperación y cómo este show nos ha ayudado. Porque creo que en la vida te vas a topar sí o sí con una persona adicta. Y, muy poco probable, pero puede que te toque ver una persona que tenga algo similar a un brote psicótico, que pierda la cabeza un tiempo y que este show sirva de herramienta para comprender y decir: no está loco, no hay que mandarlo al carajo, simplemente está teniendo un mal momento”.

“Justo pasó hace poquito en Estados Unidos con Lil Nas X. Sí lo viste que andaba en la calle, desnudo, rapeando. Le hicieron las pruebas y no había nada de drogas en su sistema. Simplemente se le botó. Entonces, que baje este prejuicio social. Está loco, ¿no? Y sea como: bueno, ¿cómo atender esto? ¿Esto puede existir? ¿Cómo comprender al adicto si te topas con uno en la vida? No comprenderlo para mimarlo, sino comprenderlo como para decir, bueno, ya sé cómo tomar distancia, ya sé cómo posiblemente ayudarlo”.

La comedia una forma de catarsis y terapia

“Para mí lo ha sido. Para el público no les he preguntado. Pero lo que procuro mucho es que sea comedia antes que nada. Antes que cualquier cosa y cualquier mensaje que yo te quiera dar, yo quiero que te rías de una anécdota que cuando se vivió estuvo muy gacha, pero que ahora te puedo contar de una manera muy chistosa. Y que además hay muchos detalles que el público no conoció, que no se vieron en redes ni en televisión, y que en el escenario te voy a dar la exclusiva de varias cosas extras que pasaron, que resignificándolas, como debe ser en la terapia, resultan muy chistosas”.

Los últimos shows

Si bien han terminado las presentaciones en México, el comediante manifestó que “Hay todavía fechas en México. Faltan unas más por anunciar. Para diciembre estaré haciendo los últimos días de diciembre unas fechas de Navidad, pero ninguna de ellas va a pisar la Ciudad de México. Tengo unos shows con Carlos Vallarta, Coco Seixas y Lalo Gama. Estarán por Puebla, Querétaro, Guadalajara”.

Además habrá un cierre muy esperado: “Sí, habrá algunas fechitas extra el próximo año que les llamamos la segunda vuelta. De hecho, se va a llamar La última ronda. Después de eso, ya haremos Auditorio Nacional y esa es ya la última fecha. Nada más vamos a anunciar una extra para la grabación y vamos a finalizar ahora sí el ciclo de Corto Circuito”.