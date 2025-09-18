TV Azteca se consolida en los Premios PRODU 2025 con destacadas nominaciones

En la actualidad los Premios PRODU 2025, es uno de los reconocimientos más importantes de la televisión y el entretenimiento iberoamericano, premio que el pasado 10 de septiembre dio a conocer a sus finalistas, entre los que resaltan Netflix, Prime Video, Disney+, Caracol Televisión, Telefe, Telemundo, Univisión y, por supuesto, TV Azteca, consolidándose como una de las empresas mexicanas con mayor impacto dentro de la competencia y del gusto de los nacionales.

Una vitrina internacional para TV Azteca

Los Premios PRODU 2025 cuentan con más de 100 categorías y cinco grandes premios, donde se reconoce lo mejor de la industria audiovisual, ya sea desde la ficción hasta el entretenimiento. Este año, TV Azteca ha logrado posicionarse entre las cadenas nominadas, acto con el que reafirma su papel fundamental dentro de la creación de contenido, con lo que no solo marca tendencia México sino también dentro de la industria internacional.

Un evento que reúne a lo mejor de la industria

De acuerdo con lo que se ha señalado, la ceremonia premiará a más de 500 talentos provenientes de 150 compañías, dando visibilidad a proyectos sobresalientes de la región. Entre los programas de entretenimiento destacados están La Isla: desafío extremo y Survivor México, ambos de TV Azteca, los cuales competirán con proyectos como La voz Argentina.

¿Cuándo se entregarán los premios?

Se espera que los ganadores de Los Premios PRODU 2025, se den a conocer el próximo 21 de octubre desde el sitio oficial premiosprodu.com, mientras que la ceremonia oficial se transmitirá el 11 de noviembre vía streaming, donde se esperan entrevistas a finalistas, homenajes y presentaciones especiales.

Para TV Azteca, estas nominaciones representan un reconocimiento a su apuesta por producciones originales que conectan con la audiencia y reafirman su papel como referente en el entretenimiento iberoamericano.