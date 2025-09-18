¿Sandra Itzel llega con ventaja a La Granja VIP? Este podría ser su gran as bajo la manga

Ya tenemos a la cuarta granjera confirmada de La Granja VIP, y se trata de Sandra Itzel. Durante el anuncio nos enteramos de que, además de un gran carisma y una extensa base de seguidores, la actriz y cantante podría tener una “ventaja” en el nuevo reality show de TV Azteca: su experiencia con la vida de campo.

Sandra Itzel llega con esta fortaleza a La Granja VIP

En Venga La Alegría, Sandra Itzel aseguró que llegará preparada a La Granja VIP con conocimientos como el procedimiento para ordeñar vacas y toda la disposición para preparar alimentos como quesos y nata. “Yo soy de Hidalgo, yo vengo de familia de rancho”, mencionó.

Flor Rubio, quien será crítica de La Granja VIP, bromeó con la idea de que la también creadora de contenido llega con ventaja. “No te creas, es bien duro”, dijo Sandra Itzel sobre la vida de campo.

En una entrevista exclusiva para Azteca UNO, ella aceptó que está lista para ensuciarse las manos con trabajo duro. “Al 100%. Ustedes no saben las que pasé para llegar al rancho de mi abuelo, me tocó quedarme atascada en la camioneta con el fango… Soy hidalguense, por supuesto que estoy lista”.

Sandra Itzel afirma que le encanta la vida de rancho, aunque su experiencia ya no fue tan directa como la de sus ancestros. “Siento que el rancho es como mi raíz”.

Durante la presentación en Venga La Alegría, sin embargo, Ricardo Casares recordó que probablemente el mayor de los problemas para los granjeros no serán los animales sino las condiciones de vida, como dormir en un granero. Ante eso, Sandra Itzel dice que también estará lista. “Soy bien adaptable”, promete.

La actriz y cantante nunca ha estado en un formato 24/7 pero se admitió emocionada de intentarlo y darse a conocer tal cual es: “valiente, transparente, buena amiga, buena compañera”. También espera que le toquen algunas labores relacionadas con la cocina, donde ha demostrado su buen sazón gracias a MasterChef Celebrity México.