Survivor México: La primera FOTO de Carlos Guerrero ‘Warrior’ en las playas del reality de supervivencia.

Carlos Guerrero ‘Warrior’, conductor de Survivor México, publicó su primera foto desde las paradisíacas y trepidantes playas del reality show de supervivencia.

El presentador, de 41 años, se dejó ver con un peculiar bronceado y disfrutando su estadía bajo los rayos del sol: “¡Ya vamos agarrando color!”, escribió ‘Warrior’ debajo del post que ganó 3 mil corazones rojos.

Por si fuera poco, el mexicano recibió múltiples comentarios por parte de colegas del gremio del espectáculo.

“¡Mucho éxito!”, “Todos confiamos en tu talento”, “Mucha suerte en Survivor México”, “Ya te ves más bronceado” y “El mejor conductor”, escribieron famosas personalidades debajo del fascinante posteo.

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Por si fuera poco, Carlos se dijo agradecido y entusiasmado por la oportunidad de conducir el reality show de supervivencia más querido de la televisión mexicana.

Fue en su cuenta de Instagram, donde ‘Warrior’ dedicó un mensaje desde las paradisíacas playas de Survivor México.

Gracias Azteca UNO por tan maravilloso proyecto. Siento que aún no lo creo. ¡Nos vamos a divertir! ¡Se viene Survivor México y será espectacular!

Recordemos que Carlos Guerrero ‘Warrior’ ha destacado por su vasta trayectoria como comentarista deportivo, por lo que será una grata sorpresa presenciar su versatilidad como conductor en Survivor México.

Venga la Alegría presente en las trepidantes tierras de Survivor México

Recordemos que nuestra querida Kristal Silva se apuntó para vivir esta salvaje aventura en las playas de Survivor México.

La bellísima ‘Pink Panther’ tiene todo listo para deslumbrar con su carisma, sonrisa y divertida personalidad. No podemos esperar para ver a nuestra Kris hacer de las suyas en el reality show de supervivencia más querido por los mexicanos.

Kristal Silva no viajó sola, pues se fue con el polémico reportero de espectáculos Gabo Cuevas para traer las mejores exclusivas tras su regreso a la Ciudad de México.

No cabe duda que el ‘TeamVLA’ brillará en cada una de las exigentes y demandantes pruebas de Survivor México.

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