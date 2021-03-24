Survivor México: Serrath dejó huella con su famosa tanga y sus espectaculares FOTOS llenas de sensualidad.

A unos días de que comience la segunda temporada del reality show Survivor México, recordamos a aquellas personas que dejaron una huella imborrable.

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Una de ellas es nuestra querida Serrath, quien con su característica tanga de color negro causó mucha sensación entre los televidentes.

Pese a que la actriz fue la séptima eliminada de Survivor México, su salida del programa no fue el gran impedimento para que sus más grandes fans recordarán con mucha sensualidad aquel atuendo que caracterizó a la mujer que también fue parte de nuestra emisión Enamorándonos.

La también conductora supo dejar huella entre los televidentes, luego de mostrarse como una mujer aguerrida y muy sexy. Pues en medio de la batalla y de las presiones que Survivor, Serrath siempre procuró mostrarse muy activa, positiva y entusiasmada por cada reto que se le ponía en frente.

Nadie puede olvidar la sensualidad de Serrath

Sin duda alguna, aunque Survivor México apenas comenzara su segunda temporada, esta más que claro que aquel atuendo negro dejó más que impresionados a los televidentes.

Además, se hizo popular por competir en varias ocasiones con su ya famosa tanga negra, la cual permitió ver su escultural figura y algunos detalles, como el vendaje que le tuvieron que poner cuando se lesionó en la zona de la cadera.

Serrath siempre se sintió una mujer muy sensual y empoderada, pero en alguna ocasión ese atuendo le juegó un poco mal, al dejar al descubierto sus encantadores atributos, mismos que sorprendieron a sus compañeros de equipo.

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Serrath llegó a Survivor México para ganarse el cariño del público y ahora quedó completamente en la memoria del público tras su participación en dicho reality.