¡Quiere apapacharlo! A Esperanza no la dejan estar con Gonzalo

Esperanza no permitirá que se aprovechen de Gonzalo y advierte que está para cuidarlo y defenderlo. Asegura que Carlos, nieto de Gonzalo, es un ratero que no tiene derecho de vivir en casa de Gonzalo. Esperanza revela que Gonzalo sólo es una carga para su hija y sus nietos. ¿Por qué no la dejan apapacharlo? Esperanza niega tener marido. ¿Estará engañando a Gonzalo?