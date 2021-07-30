MasterChef Celebrity pausa sus grabaciones por casos de COVID-19. Gracias a los estrictos filtros de la producción se detectaron de manera oportuna y se activó el protocolo.

En la emisión de Ventaneando del día de hoy, nuestra querida Pati Chapoy informó que es bien sabido que todos estamos expuestos al Coronavirus, así que se detuvo la grabación en la cocina más famosa de México por unos días para no exponer a nadie y continuar una vez que todos todos los casos estén negativos.

Pese a lo anterior, las grabaciones de MasterChef Celebrity van de maravilla, así que esta breve pausa no afectará en lo absoluto la fecha de estreno del esperado reality show.

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MasterChef Celebrity arranca el 20 de agosto

MasterChef Celebrity arranca el 20 de agosto prometiendo ser la temporada más emocionanante, pues por primera vez en su historia veremos en México a los famosos preparando delicisoso platillos para satisfacer el paladar de nuestros exigentes jueces.

¡Les va a encantar! ¡No se lo pueden perder el gran estreno por Azteca UNO el 20 de agosto a las 7:30 de la noche!

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