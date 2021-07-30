¿Martha Higareda fue la tercera en discordia en la relación de Yanet García?

Martha Higareda desmiente ser la tercera en discordia en el rompimiento de Yanet García. La actriz aseguró que apenas está conociendo a Lewis Howes y sería incapaz de hacer "algo así".

Recientemente una revista de circulación nacional aseguró que la histriona influyó para que el empresario y la conductora terminaran su relación amorosa. Sin embargo, ella negó ser novia de la expareja de la presentadora, pues asegura que apenas se están tratando y esto ocurrió hace muy poco y una vez que él estuvo libre.

Lewis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin, él habla muy bonito de ella. Lo mío es súper reciente y todavía no soy su novia, me tiene que ganar. Estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, que tenemos los mismos valores, los mismos principios que eso es muy importante, pero hasta ahí vamos

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Martha Higareda tomó terapia por su relación anterior

Pese a tener grandes éxitos en su carrera, Martha Higareda admitió que tuvo que tomar terapia porque en su última relación no le fue muy bien y necesitó ayuda profesional. Pese a lo anterior, ahora considera que se encuentra en un momento óptimo para enamorarse.

Por primera vez siento que cuando tú te alineas, siento que te encuentras ua persona que también está alineada en varias cosas

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