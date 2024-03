Esposa de Luis R. Conríquez expone conversaciones con el cantante tras ser acusada de golpearlo

Luis R. Conríquez, cantante de corridos tumbados, se encuentra en medio de la polémica después de que denunciara que fue golpeado por su esposa y su exsuegra.

A través de un video difundido en redes sociales, el cantante explicó que se separó de su expareja en enero pasado, lo que le produjo severos problemas en su vida privada.

¿Cómo fue golpeado?

Luis R. Conríquez reveló que fue golpeado mientras se encontraba de vacaciones con sus amigos y su actual novia; sin embargo, su esposa y exsuegra acudieron al lugar donde se encontraba con el objetivo de lastimarlo tanto a él y a su pareja.

“Se metieron ‘a la malagueña’, se metieron hasta el cuarto donde estaba con mi novia, cuando vi que entraron. Se le fueron encima todas ellas (su actual pareja) y yo pues como pude las retuve para que ella se fuera y me golpearon, aquí pueden ver”, dijo el cantante.

“Yo sé que mucha gente sabe quién soy y sabe cómo soy, no creo que sea motivo para tantas pin... injusticias, tantas mama… que han pasado”, agregó Luis R. Conríquez, quien lució golpes en el rostro.

¿Qué dijo la exesposa de Luis R. Conríquez? Después de haber sido acusada por el cantante, Karen Caro, esposa de Luis R. Conríquez, expuso a través de su cuenta de Instagram una serie de capturas con conversaciones con el cantante.

En una de las capturas se aprecia que Karen le pidió a Conríquez que acelerara el proceso de divorcio, además de mostrar como el cantante negó estar en una nueva relación sentimental.

“Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado”, escribió Karen.

¿Luis R. Conríquez también la agredió?

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que Karen Caro compartió otra fotografía en donde aparece usando un cabestrillo en su brazo y acusó al cantante de haberla agredido a ella y a su madre: “Y no digas que tú fuiste el afectado cuando sabes que tú me agrediste”.

