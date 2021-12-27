Llora al recibir regalo de hombre en situación de calle. (VIDEO)

Un tiktoker rompió en llanto tras recibir un regalo por parte de un hombre en situación de calle en México. Fue a través de su cuenta de TikTok, donde el influencer Fer Carnal viralizó el noble acto ante sus 734 mil seguidores.

El video comienza con el encuentro entre Fer y el indigente, quien está en busca de $30 para completar sus preparativos de Navidad.

Sin pensarlo, el tiktoker saca de su bolsa dinero y se lo entrega al hombre en situación de calle para celebrar las fiestas decembrinas.

El indigente queda en shock con el regalo, pero recibe el dinero con un fuerte abrazo del tiktoker y una sonrisa de oreja a oreja.

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Hombre rompe en llanto con el regalo del indigente

Tras recibir $30, el indigente le pide a Fer Carnal que lo acompañe hasta el otro lado de la calle, donde saca dos bolsas de su mochila.

“Te voy a dar un aguinaldo”, expresa el indigente quien pide a Fer tomar una de las dos bolsas de regalo en sus manos.

El tiktoker rompe en llanto y toma una de las bolsas después de pensarlo por mucho tiempo.

“Tú eres de la banda que más me ha dado. ¿Te acuerdas que íbamos en el micro? ¿Sí o no?”, se escucha expresar al hombre en situación de calle en el post que ya es viral en la red social TikTok.

Regalo de indigente a tiktoker se viraliza en internet

La publicación de Fer Carnal cuenta con 581 mil ‘Me Gusta’, además de los comentarios por parte de los internautas.

“Tú le diste lo que traías, pero él te dio lo que tenía”, “Gente como tú vale mucho”, “Las personas que menos tienen son las que más comparten” y “El intercambio no es de cosas materiales sino de sentimientos”, escribieron los usuarios de las redes sociales debajo del filme que ganó miles de reproducciones en aumento.

En otro video, el mismo youtuber abrió el regalo del indigente y sacó de la bolsa un jugo de cajita, objeto que terminó regalando a otra persona de escasos recursos.

Fer Carnal es un tiktoker con 734 mil seguidores en Instagram que comparte videos de bromas, ayuda económica a otros y reacciones de los transeúntes de México.

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