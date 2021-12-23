Se cambia de mesa en restaurante porque su familia llevó tortillas.

Un joven fue con su familia a comer a un restaurante de pollo frito, pero al percartarse que éstos llevaban sus tortillas para acompañar los alimentos, decidió cambiarse de mesa. El hecho quedó registrado en un video que fue compartido en TikTok.

El breve visual publicado en la red social de videos cuenta la historia en donde un joven se fue a otro lugar en un restaurante de comida rápida porque su familia llevó tortillas.

Los familiares del joven acudieron a un establecimiento conocido por sus famosos pollos fritos con puré de papa y ensalada. Los integrantes se sentaron en una mesa e hicieron su pedido, pero llevaron consigo su extra para poder degustar su menú.

El video fue compartido por el usuario Tanny Sandoval y en él se puede ver a cinco integrantes de la familia sentados consumiendo un combo de dicho menú, pero en el centro se observan unas tortillas, mismas que fueron el motivo del desaire del chico.

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Joven se apena de su familia

"Mi hermano se fue a la otra mesa porque traje tortillas", es el subtítulo que se lee en el video en donde también se ve a un joven sentado en otra mesa, la cual está muy alejada de la familia.

El visual recibió más de 400 mil likes y casi 1000 comentarios en la popular plataforma, en donde muchos internautas han apoyado la decisión del chico de alejarse de su familia porque les pareció muy bochornoso el momento.

Sin embargo, otros argumentaron que era una buena idea debido a que es muy poca comida y que los precios en dicho restaurante de comida rápida son muy elevados, además de que ambos son una gran combinación para terminar satisfechos.

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