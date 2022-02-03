Vende a su esposo en sitio de subastas porque se fue sin avisar.

No cabe duda que de las situaciones más difíciles, se pueden sacar los mejores momentos de creatividad, asi sucedió con una esposa quien una vez que su esposo se fue sin avisar, decidió venderlo en una subasta.

La citada historia se volvió viral en Nueva Zelanda, se trata de una mujer llamada Linda McAlister, quien puso a su esposo John en venta en una página web de subastas.

Resulta que el hombre es un trabajador dedicado a la ganadería, pero salió de pesca improvisada y dejó a su pareja sola al cuidado de sus dos traviesos hijos, quienes se encontraban de vacaciones.

Ante el hecho, puso a su marido a la venta en el sitio TradeMe, pues poco le importó perder a su marido irlandés que vive en la región de Rangitīkei.

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Rangitīkei woman puts her husband up for auction on Trade Me https://t.co/GGMGr8IH2F — Newshub (@NewshubNZ) January 19, 2022

El esposo fue del interés de varios compradores

Por increíble que parezca, el esposo fue del interés de varios compradores cuando la mujer dio algunas descripciones como estatura y la edad de su pareja, además de que lo vendió como “ansioso en entornos nuevos, pero es particularmente bueno para calmarse a sí mismo… difícil de atrapar… La venta es final, no hay devoluciones ni cambios“.

John se enteró de ello gracias a su amigos, quienes le mostraron la subasta en TradeMe; no obstante lo tomó con buen humor. “Él estaba seguro de que obtendría un buen centavo… él miraba con entusiasmo el anuncio para comprobar su teoría“, dijo su esposa.

Linda le puso a su pareja un precio de 100 dólares neozelandeses (poco más de 1300 pesos mexicanos/66 dólares estadounidenses), pero luego TradeMe tuvo que bajar el anuncio pues violaba los términos y condiciones del sitio.

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