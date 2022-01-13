¿Qué pasa si emplacaste en otro estado? Gobierno de la CDMX responde.

Ante la llegada del Paquete Económico 2022 que contempla multas para los capitalinos que vivan y circulen en la Ciudad de México, pero que hayan emplacado sus automóviles en otro estado, los ciudadanos han tenido incertidumbre y dudas.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México ha aclarado que no se trata de una multa de tránsito y que no es una medida a corto plazo.

“El año pasado a 50 vehículos se les notificó por parte de Tesorería, porque tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México y están evadiendo este impuesto, pero estamos hablando de valores de autos de tres millones de pesos y cuatro millones de pesos. No estamos hablando de flotillas de un vehículo que se está utilizando para trabajo”, comentó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, solo el 47.5% de los automóviles que circulan en la Ciudad de México cuentan con placas locales, mientras que un porcentaje igual porta placas del Estado de México y alrededor de un 5% de Morelos.

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¿Cómo funcionan las sanciones si emplacaste fuera de la Ciudad de México?

El Gobierno de la Ciudad de México ha alentado a hombres y mujeres a emplacar dentro de la capital.

Lo anterior ha dado paso a la reforma del artículo 160 del Código Fiscal para que las personas con domicilio en la Ciudad de México emplaquen su carro en la capital.

La regla contempla que, a partir del 1 de enero de 2022, cualquier persona que adquiera un automóvil nuevo y tramite sus placas en otro estado, reciba una multa que va desde los 521 hasta los 911 pesos.

Luz Elena González, miembro de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ofreció una conferencia de prensa el pasado miércoles 12 de enero de 2022.

En dicha conferencia de prensa se dio a conocer que no se trata una multa vehicular de tránsito y que ningún policía de tránsito puede aplicarla.

Tener placas de otro estado no impedirá la circulación del vehículo en la Ciudad de México y la multa solo aplicará para vehículos con un valor superior a un millón de pesos.

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