(VIDEO) ¡Atropelló a un menor y siguió como si nada!

Un niño fue atropellado por una camioneta mientras jugaba en la calle. El chico se encontraba sentado por lo que el conductor no lo vio. Lo peor del caso es que el hombre continuó su camino pese a que el menor hubiera pasado por debajo de su vehículo. ¡Qué desgraciado!

Un hombre perdió la vida a balazos en Iztapalapa. Lo acribillaron frente a su nieta, al salir de su hogar.

El video nos hizo pensar lo peor, no obstante, el niño se encuentra bien. Se ve claramente como se levanta con su propio pie y se va caminando. Fue algo milagroso. La pregunta que hay que cuestionar es ¿Dónde estaban sus padres?

y que el culpable pague por sus actos.