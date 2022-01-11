Así puedes saber quién tiene tu número guardado en WhatsApp.

Una de las plataformas más importantes de la actualidad es WhatsApp, pues se ha convertido en una parte esencial de la comunicación diaria.

Sin embargo, con el paso del tiempo la aplicación de mensajería ha ido actualizando sus funciones para mantenerse vigente entre sus usuarios. No obstante, pocas personas conocen que se puede saber quiénes te tienen guardado en una lista de difusión.

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¿Qué son las listas de difusión en WhatsApp?

En la aplicación, se despliega en el menú de opciones de WhatsApp. Las listas de difusión permiten enviar un mensaje de manera simultánea a varios contactos al mismo tiempo, a diferencia de los grupos, estas listas hacen que cada persona reciba el mensaje de manera individual. Esto es muy útil para gestionar conversaciones de manera personalizada y así evitar confusiones.

Además, las personas que reciban un mensaje a través de la función no podrán ver las respuestas de las otras personas quienes recibieron la misma información.

La forma en que puedes saber si estás en una lista de WhatsApp

Las listas de difusión son muy útiles dentro de WhatsApp, aunque no permiten enviar mensajes a aquellos contactos que no te tengan registrado en su lista. De esta manera es que se puede aprovechar la función para verificar quién te tiene registrado en su celular.

A continuación, te explicamos paso por paso cómo realizar esta acción para obtener el resultado esperado.

-Entra a WhatsApp y toca los tres puntos que se ubican en la parte superior derecha de tu pantalla. Se abrirá inmediatamente el menú de opciones de la aplicación.

-Te aparecerá una lista de tus contactos en la aplicación. Selecciona a todos los que quieras mandar el mensaje. Asegúrate de incluir a las personas de las que quieres verificar si tienen tu número registrado. Cabe mencionar que esta función te permite seleccionar un máximo de 256 contactos.

-Una vez que hayas elegido a las personas que estarán en tu lista de difusión, debes seleccionar el ícono con una paloma verde. Posteriormente, aparecerá un espacio donde tendrás que escribir el mensaje y enviarlo.

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-Ahora solo resta esperar un poco para que todas las personas incluidas en la lista de difusión lean el mensaje. Pasado algún tiempo, deberás mantener presionado el mensaje y seleccionar la opción de 'Info'. En tu pantalla podrás observar información de quiénes han recibido el mensaje y que, por lo tanto, tienen tu número guardado en sus contactos.

