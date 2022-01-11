WhatsApp: ¿Cómo saber la ubicación de tus contactos sin que te la compartan?

Te revelamos un truco de WhatsApp que pocas personas saben para conocer la ubicación de una persona sin que te la compartan, pero solo es para emergencias.

La aplicación de mensajería más usada a nivel mundial, tiene varios trucos que aún no todos los usuarios conocen, pero hay uno que incluso puede salvarte la vida, pues tus contactos sabrán dónde estás sin que tú les digas, pero reiteramos solo es para emergencias.

Es importante precisar que la ubicación que no es en tiempo real, es aproximada y debe ser utilizada casi en asuntos de vida o muerte porque estarías violando la privacidad de la persona.

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Pasos a seguir para conocer la ubicación de una persona

Para saber la ubicación de tus contactos desde tu computadora, es necesario abrir WhatsApp web, luego pulsa las teclas Control + Alt+ Supr para abrir el administrador de tareas de Windows, después presiona las teclas Win+R para abrir la función "ejecutar" y escribe "cmd" en el campo, luego toca la tecla "Enter".

Posteriormente, aparecerá un símbolo del sistema en donde deberás escribir "netsat-an" y presionar Enter. Ahí te mostrará la dirección IP de la persona que estas ubicando, en la página www.ip-adress.com/ip-address/lookup ingresa la dirección obtenida previamente.

Para que lo anterior sirva, debes tener abierta solo la pestaña de WhatsApp Web, así que cierra todas aquellas pestañas de segundo plano. El truco no funciona en MacBook ni en MAC de Apple y es indispensable tener una conversación reciente con el contacto del que deseas saber su ubicación.

Es necesario recalcar que al hacer esto, estarías violando la privacidad de la persona a quien quieres encontrar. Procura solo hacerlo en caso de una emergencia real y evita meterte en un problema, sobre todo si lo haces frecuentemente con el mismo contacto.

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