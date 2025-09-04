Este es el motivo por el cuál NO DEBERÍAS VER la nueva película de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”

Este miércoles se estrenó en cines de México “El Conjuro 4: los Últimos Ritos”, una de las entregas más esperadas del año que forma parte del universo de las investigaciones de Ed y Lorraine Warren, una pareja de expertos en temas paranormales, aunque este estreno ha traído a la realidad ciertos demonios, por lo que han llamado a no ver esta película.

En redes se ha hecho viral la teoría de que “El Conjuro 4" abre portales hacia otros mundos, donde incluso se han captado a algunos asistentes siendo poseídos mientras disfrutaban de esta cuarta entrega que narra las historias paranormales de los Warren, desatando terror e incertidumbre dentro de los fanáticos de esta saga.

¿Por qué no deberías ver “El Conjuro 4"?

Aún cuando van apenas unas horas de su estreno mundial, algunos asistentes de todo el mundo aseguran haber presenciado cosas paranormales en las salas de cine, que van desde ver sombras, presenciar algunos objetos caerse e incluso a gente poseída, pues expertos aseguran que esta nueva película abre puertas a otras criaturas malvadas y que podrían ser rituales.

Ante ello, en algunas salas de cine incluso han habido padres de iglesias recibiendo a los espectadores, a quienes bendicen y les entregan agua bendita, pues temen por quienes van a disfrutar de una película que nos podría estar ocultando algo.

¿De qué trata “El Conjuro 4: Últimos Ritos?” (Sin spoilers)

Esta entrega final nos cuenta el caso real de la familia Smurl, quienes son originarios de West Pittston, un pueblo de Pennsylvania en la década de los 80’s, mismos que sufrieron algunos sucesos paranormales y perturbadores, por lo que Ed y Lorraine han sido llamados para investigar este caso (el último) que está marcado por la presencia de entidades de otro mundo.

¿Quiénes actúan en El Conjuro 4?

Patrick Wilson - Ed Warren

Vera Farmiga - Lorraine Warren

Mia Tomlinson - Judy Warren

Ben Hardy - Tony Spera (novio de Judy)

Rebecca Calder y Elliot Cowan - La familia Smurl

¿Te atreverás a ver esta película de “El Conjuro 4"?