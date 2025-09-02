Sacerdote bendice a espectadores antes de ver “El Conjuro 4: Últimos Ritos (VIDEO)

Uno de los estrenos más esperados del año es “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, una nueva entrega de unas de las franquicias de terror más exitosas de la última década. Falta muy poco para su llegada al cine, pero en Estados Unidos ya se preparan con agua bendita.

En esta entrega vamos a poder ver de nuevo a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, que se enfrentará a un caso que los hace volver del retiro. De esta manera se ven sumergidos en su pesadilla más oscura.

¿Sacerdote bendijo a espectadores antes de ver El Conjuro?

Hay muchas expectativas con respecto a este rodaje ya que será el capítulo final de la aclamada saga. Lo llamativo es que quienes asistieron a la premiere de esta película recibieron una bendición por parte de lo que aparentaba ser un sacerdote católico.

Para proteger a los espectadores es que se colocó una mesa con pequeñas botellas que contenían agua bendita. Además en el envase se podía ver una cruz impresa con el cual se advertía que se trataba de un líquido sagrado.

https://x.com/LPalomeros/status/1962304544148238661?t=sUE_ol5TC7hGWyHzv72mQw&s=09

Esto no es todo ya que el sacerdote bendecía a casa una de las personas que lo deseaban. Esta es una forma en la que no absorberían energías negativas durante la exposición al rodaje. Los usuarios han manifestado que es una de las entregas más aterradoras e incluso manifiestan que podría tratarse un portal.

La película fue basada en hechos reales que vivió el matrimonio de Los Warren. Es muy prometedora, por lo que aseguran que causarán muchas emociones a los que asistan al rodaje.

¿De qué trata El Conjuro 4?

La trama de El Conjuro 4: Últimos Ritos se mantiene bajo reserva, pero se especula que se centre en los casos investigados por los Warren. Se baraja la posibilidad de que se aborde el caso The Smurl Haunting, uno de los expedientes más notorios y prolongados en la carrera de los Warren.

El caso en cuestión ocurrió en los años 80 en West Pittston, Pensilvania, e involucró a la familia Smurl, que reportó fenómenos paranormales durante 15 años, incluyendo agresiones físicas y psicológicas.

Lo terrible de esto es que ni una sesión de exorcismo logró erradicar la presencia demoníaca, lo que obligó a los Warren a replantear sus métodos de intervención.