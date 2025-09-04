¿OVNI, base secreta o ilusión? El misterio en la Antártida que aparece en Google Maps

En Google Maps abundan rincones curiosos que despiertan la imaginación, pero pocos generan tanta especulación como un hallazgo en la Antártida Se trata de una figura circular, oscura y perfectamente definida, ubicada en la zona de Bunger Hills, a unos 90 kilómetros de la costa.

El enigma salió a la luz hace más de cinco años y desde entonces se mantiene sin respuesta definitiva. Mientras algunos lo interpretan como evidencia de un objeto volador oculto bajo el hielo, otros consideran que se trata de un simple efecto visual producto de la geografía.

Google Maps

¿Qué se observa en la Antártida desde Google Maps?

Quienes deseen comprobarlo solo deben ingresar las coordenadas 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E en la aplicación. Allí aparece una estructura circular de color negro que resalta en contraste con la nieve y la roca. Su cercanía a la estación polar polaca A. B. Dobrowolski ha alimentado teorías que van desde pruebas científicas secretas hasta supuestas bases ocultas.

La primera gran difusión del hallazgo se dio gracias al ufólogo Scott C. Waring, quien lo presentó en su blog y en un video de YouTube. Desde entonces, foros como Reddit han debatido intensamente: algunos lo llamaron “base nazi perdida” o “nave extraterrestre”, mientras que otros lo atribuyen a un simple error en la imagen satelital.

🚨 Descubren misteriosas estructuras bajo el hielo de la Antártida. pic.twitter.com/tdpGYXRlEP — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) August 26, 2025

¿Fenómeno natural o evidencia extraterrestre?

Expertos en glaciología y cartografía descartan la idea de un OVNI. Bethan Davies, de la Universidad de Newcastle, explicó que probablemente se trate de un lago en una depresión rocosa, cuya forma circular se acentúa por el contraste de la nieve con el agua. Laura Gerrish, del British Antarctic Survey, coincidió en que en Bunger Hills son comunes los estanques con bordes definidos.

Sin embargo, la dificultad de acceso al área mantiene el enigma abierto. Por ahora, el círculo negro en la Antártida sigue siendo uno de los misterios más comentados de Google Maps.

