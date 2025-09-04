Acusa Laura Flores que Lalo Salazar la olvidó rápido y no le guardó luto

El noviazgo de Laura Flores y Lalo Salazar ha dado mucho de qué hablar desde su ruptura, desde las miles de posibilidades que se divulgaron en redes sociales donde se explicaba la razón de la separación, desde los rumores que se han divulgado al respecto.

Después de mucho tiempo, la cantante, ya ha dado su opinión al respecto, detallando que el conductor olvidó rápido todo y no le guardó luto, situación que la decepcionó. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se sabe.

¿Qué pasó con la relación de Laura Flores y Lalo Salazar?

Inicialmente, la relación de Laura Flores y Lalo Salazar parecía ir bien, se oficializó en febrero del 2025. Hasta que en junio se dio a conocer la ruptura de las celebridades, anunció que provocó que varios rumores se esparcieran con mucha facilidad.

En un inicio se pensó que había sido porque la actriz había presionado al conductor a casarse al comprarle un departamento. Por otro lado, también se pensó que se generó por una discusión verbal y física. Ambas situaciones fueron desmentidas, explicando que había sido decisión del conductor.

¿Qué dijo Laura Flores sobre su rompimiento con Lalo Salazar?

Por otra parte, en una rueda de prensa realizada por el lanzamiento de su nueva canción, Laura Flores, detalló que se siente triste sobre la forma en que el conductor ha sobrellevado el rompimiento, puesto que Lalo Salazar parece que olvidó rápido todo lo sucedido y no le guardó luto. Puesto que el conductor no la buscó para conversar o para una reconciliación.

Considerando que para ella la ruptura fue muy difícil y tuvo que llevar a cabo todo un proceso para aceptar todo lo que había ocurrido. Aun así, en la rueda de prensa, mencionó que aunque él no le guardó luto y olvidó rápido, que la gente no le envíe mensajes de odio, puesto que no se lo merece.

Aun así se le vio contenta de anunciar el nuevo lanzamiento, melodía que habla sobre las rupturas amorosas, demostrando que ha logrado sobrellevar la situación, dejando en claro que ya ha dejado la situación en el pasado.