¿Cuál es el signo más mala onda del zodiaco?

El carácter y la personalidad de las personas están fuertemente influenciados por los astros, la energía y los elementos naturales, es por eso que muchos signos se distinguen por sus aspectos positivos, aunque otros por los negativos, tal es el caso del signo más mala onda de todos.

Este signo, es el menos amable de todos, por ende, es considerado como el más mala onda de todos, además de que es bastante emocional y en ocasiones puede ser cruel con los demás, principalmente cuando se siente herido o amenazado.

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Este signo es desconfiado y bastante selectivo, por lo que no confía en las demás personas tan fácil. También, es cauteloso y reservado en sus relaciones, por lo que no es nada amable en comparación con los demás signos.

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¿Cuál es el signo más mala onda?

Escorpio.

Escorpio es el signo más mala onda de todo el zodiaco, ya que tiene una personalidad compleja y bastante enérgica. Es protector y constantemente se muestra a la defensiva con los demás, por lo que en ocasiones puede reaccionar bruscamente.

Es considerado como el signo más mala onda, no porque realmente lo sea, sino porque su comportamiento es reservado y en ocasiones timorato, por lo que no muestra calidez, ni amabilidad como los demás.

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Sin embargo, una vez que este signo establece una conexión genuina y profunda con alguien, puede ser extremadamente leal, afectuoso y protector. Además de ser bastante reservado, tiene la capacidad de mostrar una profunda bondad y amor.

Cuando Escorpio se siente seguro, es leal, apasionado y siempre se muestra dispuesto a cualquier cosa por la persona que ama. Su amabilidad es sincera y, aunque es percibido como el más mala onda de todos, su bondad y afecto son profundos.