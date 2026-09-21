Las 5 plantas que debes sembrar en septiembre para que estallen de flores durante el invierno

Para todos los amantes de la jardinería, deben saber que hay ciertos momentos en los que es adecuado hacer algunos cambios, y que tiene que ver con la poda, la limpieza, el riego y hasta el sembrado de nuevas plantas. Como estamos llegando al mes de septiembre y próximos al invierno, te vamos a compartir cuáles son esas son esas cinco plantas que tienes que sembrar en septiembre para que estallen de flores y puedas disfrutar de la belleza de estas especies y que sus cuidados son muy sencillos.

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El mes de septiembre es uno de los más particulares para el ámbito de la jardinería, teniendo en cuenta que estamos llegando al cierre del verano y la llegada del otoño, por lo que es momento para realizar algunos cambios en nuestro jardín y es que muchas de las plantas dejarán de florecer, y hay otras que es momento de sembrarlas para que podamos tener flores durante el invierno.

Por qué es ideal sembrar plantas en septiembre

Por si no lo sabías, el mes de septiembre es un buen mes para realizar algunos cambios en el jardín y el motivo por el cual debes sembrar plantas es porque es un gran momento para preparar el jardín de cara a los meses más fríos; ya que hay flores que soportan las bajas temperaturas y con una plantación adecuada; podremos lograr que estallen de flores. Por eso, te dejaremos las cinco plantas para tener en el jardín.

5 plantas para sembrar en septiembre

Rosa de Navidad: es perfecta para sembrar durante este mes, tiene follaje perenne y unas flores blancas, rosadas o púrpuras que se abren para Navidad

Pensamientos: es otra de las plantas para sembrar en septiembre y tienen las flores más vistosas de todas, ya que las podemos ver en distintos colores y gracias a su adaptación, florecerá gran parte del año. Necesita de una tierra bien húmeda, pero sin encharcamiento

Tulipanes: es una de las plantas más lindas para sembrar en septiembre y nos encontramos con una variedad de colores como el lila, blanco, amarillo, naranja o rojo

Margarita: son flores resistentes, bellas y que se puede encontrar en colores suaves como lila, blanco, rosa, morado y amarillo