3 peinados de trenzas para lucir el 15 de septiembre

Falta poco tiempo para que llegue el 15 de septiembre por lo que es un buen momento para lucir hermosa y tu pelo debe estar a tono. Aquí te dejamos los mejores peinados para que te veas radiante.

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Las trenzas sin dudas son una de las opciones más versátiles ya que puedes llevarla de manera sencilla o agregar accesorios para elevar tu look. Ahora sí manos a la obra para hacer los mejores peinados.

¿Cuáles son los mejores peinados con trenzas?

Dos trenzas

El primer peinado con dos trenzas que son una alternativa sencilla y práctica sobre todo si tienes el cabello de largo a medio. Lo que debes hacer es dividir el cabello en dos partes y tienes que realizar una trenza básica en cada lado que comience cerca de la cabeza. Las mismas deben llegar a la altura de las orejas y, a partir de ahí, se continúa trenzando los mechones.

Cabe destacar que las trenzas a los costados son pequeñas y el resto del cabello queda suelto. Una opción muy fácil de realizar y que es ideal para las fiestas patrias.

Trenza de lado

Otra opción es una trenza de lado que es recomendada para los cabellos medianos y largo ya que permite darle protagonismo a uno de los perfiles del rostro. Para ejecutarla tienes que hacer una división ligera hacia un lado, toma como referencia el perfil que tu quieras destacar. Del lado donde haya menos cabello se realiza una pequeña trenza básica.

La trenza tiene que ser incorporada en una cola de caballo baja con el resto del cabello. Luego realiza una trenza más grande desde el comienzo de la cola de caballo. Agrega flores o algún accesorio.

Trenzas con listón

Por último, tenemos esta opción que son trenzas con listón que le dará mucho color a tu cabello. Para esto tienes que dividir el cabello a la mitad para realizar dos colas de caballo ubicadas detrás de las orejas. Luego, cada sección se trenza incorporando un listón del color elegido.

Si quieres lucir más patriota este 15 de septiembre puedes colocar listones verdes, blancos y rojos. Al finalizar coloca moños tricolor.