Cómo hacer unos esquites botaneros para disfrutar de la gran final de MasterChef 24/7

La temporada 2026 de la cocina más famosa de México está por terminar, pues MasterChef 24/7 apaga sus fogones con la coronación del gran ganador. Para disfrutar de las emociones del último programa desde la comodidad de tu sillón, no hay nada mejor que una botana tradicional mexicana con un giro crujiente y lleno de sabor.

Te compartimos el paso a paso para preparar unos esquites botaneros exprés, ideales para compartir en familia durante la transmisión. ¿Ya tienes a tu finalista favorito? Si no te has decidido, lo puedes pensar mientras preparas esta receta compartida por Nestlé.

Receta de esquites botaneros

Para preparar esta versión con el toque de MasterChef 24/7 necesitas:

2 cucharadas de mantequilla sin sal

2 tazas de granos de elote amarillo

¼ de cebolla picada finamente

1 chile serrano picado finamente

3 tazas de agua

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

2 cucharadas de salsa tipo inglesa

1 bolsa de cacahuates cubiertos con sabor chile y limón

4 cucharadas de mayonesa tradicional

1 cucharadita de perejil fresco picado finamente

Preparación en tres pasos sencillos

En una olla a fuego medio, funde la mantequilla y saltea los granos de elote junto con la cebolla y el chile serrano picado durante cinco minutos, hasta que la verdura se acitrone y los aromas se integren.

Vierte el agua, el consomé de pollo en polvo y la salsa tipo inglesa. Mezcla bien y deja cocinar a fuego medio durante ocho minutos para que los granos absorban toda la sazón y el líquido reduzca ligeramente.

Coloca una base de cacahuates crujientes al fondo de un vaso alto o vaso compotero. Sirve encima los esquites bien calientes con un poco de su caldo, añade una cucharada de mayonesa, decora con más cacahuates en la superficie y finaliza con una pizca de perejil fresco picado.