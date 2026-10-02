Los 10 mil pasos diarios pasaron de moda: esta es la cantidad exacta que debes caminar por día para estar saludable

La caminata es una de las actividades más saludables queexiste y que tiene una gran cantidad de beneficios, no solo para la salud sino para prevenir enfermedades y porque no genera lesiones. Hay especialistas que aseguran que deben hacerse unos 10 mil pasos por día, pero los expertos aseguran que esto quedó en el olvido y que esta esta es la cantidad de pasos que hay que hacer por día para estar sanos y aprovechar al máximo de todos los beneficios que esto trae.

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Tal como lo habíamos mencionado, hay personas que para poder mantenerse activas realizan ejercicios físicos que les permitan estar saludables y evitar enfermedades. Pero, hay quienes además no se conforman con ir a un gimnasio y lo complementan con la caminata, que por lo general suele ser de 30 minutos o más y que esto ayudará a mantener un buen flujo sanguíneo, entre otros. Pero, en el último tiempo se ha puesto de moda que las personas deben caminar un total de 10 mil pasos, según especialistas.

Qué beneficios tiene caminar 10 mil pesos

En este caso, caminar un total de 10 mil pasos es una meta popular de actividad física que contribuye a mejorar la salud cardiovascular, reducir el estrés, disminuir el riesgo de mortalidad, entre otros. Sin embargo, los especialistas aseguran que esto quedará en el olvido, ya que coincidieron en que hay una nueva cantidad exacta que debes caminar y este es el número correcto de pasos.

Cuánto es la cantidad de pasos que hay que caminar al día, según especialistas

De acuerdo a un estudio realizado por The Lancet Public Healthy y Jam, revelaron que no es necesario caminar 10 mil pasos diarios y que en caso de hacer menos, no significa que sea innecesario o como un fracaso el hecho de no llegar al número exacto. Por eso, los especialistas aseguraron lo mejor es un total de 7 mil pasos por día y que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y hasta la muerte.

A su vez, aquellas personas que caminaron esta gran cantidad de pasos mostraron un menor riesgo de mortalidad por todas las causas como demencia, caídas, enfermedades cardiovasculares, síntomas depresivos, entre otros. Pero, en caso que no puedas hacer esta gran cantidad de pasos, lo ideal es hacer 4000 mil pasos que también está asociado a múltiples beneficios para la salud.