Bajo las influencias lunares actuales, son 3 signos del horóscopo celta los que verán un impacto masivo en sus bolsillos al portar el nudo de bruja. Descubre si el tuyo está en la lista.

El nudo de bruja es uno de los amuletos de protección y transmutación energética más poderosos del mundo celta. Este diseño sagrado compuesto por cuatro lazos entrelazados que forman una cruz y un círculo central representa la unión de los cuatro elementos naturales y las cuatro direcciones cardinales.

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3 signos del horóscopo Celta que atraerán dinero con este amuleto

El ciervo o venado

Has sentido que por más que trabajas, el dinero se te va como agua de las manos debido a gastos imprevistos o personas que abusan de tu generosidad.

El nudo de bruja llega para poner un alto. Se activa una racha de estabilidad donde por fin verás el fruto de tus esfuerzos con un ingreso extra o un pago largamente demorado.

Llévalo como un dije de plata cerca de tu corazón o dentro de tu monedero. Su estructura simétrica te ayudará a tomar decisiones financieras frías y calculadas, alejando los bloqueos mentales que te hacían dudar de tu merecimiento.

El ciervo o venado|Pexels: David Selbert

El Toro

El Toro celta destaca por su constancia para acumular bienes, pero últimamente has estado rodeado de envidias laborales que frenan tu crecimiento.

El amuleto romperá ese estancamiento de inmediato. Se proyecta la firma de un contrato importante, un ascenso o el inicio de un negocio propio que superará tus expectativas de ganancia este mes.

El Toro|Pexels: Samiran Biswas

El Salmón

Tu mente analítica e intuitiva recibirá una ráfaga de inspiración. El nudo de bruja potenciará tu creatividad para resolver un problema económico complejo o encontrar una nueva fuente de ingresos que no habías considerado. La escasez se disuelve y das paso a una etapa de renovación material.

Coloca un amuleto del nudo de bruja detrás de la funda de tu teléfono celular o dibújalo en tu agenda de trabajo. Al estar ligado a tus herramientas de comunicación, atraerá llamadas de negocios, clientes importantes o propuestas de inversión muy lucrativas.

