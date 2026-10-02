Aprende a reutilizar las calabazas decorativas de Halloween para que te duren todo el otoño
No debes deshacerte de ellas, ya que podrás darle otro estilo.
Se acerca de una de las fechas más importantes para todos como lo es Halloween o Noche de Brujas y por ende, muchas personas decorarán sus hogares de manera terrorífica y si hay algo que no puede faltar son las calabazas, las cuales muchas de ellas se colocan en las entradas a los hogares o se cuelgan en la fachada y que le dará un aspecto diferente. En este caso, si tienes calabazas que no usas y quieres que te duren el otoño, así las podrás reutilizar.
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Durante Halloween, es normal que las personas decoren los hogares con figuras relacionadas a esta fecha y que no sólo se hace el 31 de octubre, sino que esta decoración se hace con anterioridad y en las semanas previas ya veremos a muchas casas con adornos relacionados como son las calabazas, que no pueden faltar. Y el gran problema ocurre cuando termina esta fecha y nos quedan muchos de estos adornos y no sabemos qué hacer con ellos.
Importancia de las calabazas en Halloween
Por otro lado, sería difícil pensar en Halloween sin las calabazas y es que se trata de una tradición en la que simbolizan un farol protector para ahuyentar a los malos espíritus y se convirtió en el ícono más representativo de esta fecha. Cuando pasa Noche de Brujas, no sabemos qué hacer con estos elementos, ya que se pueden echar a perder, por lo que compartiremos la idea de cómo darles una nueva vida.
Cómo reutilizar las calabazas de Halloween para el hogar
Si compraste calabazas decorativas para Halloween, y cuando pase esta fecha, no te tienes que deshacer de ellas, teniendo en cuenta que podremos reutilizarlas en este otoño y lo único que tendrás que hacer es cambiar el contexto, en lugar de crear un ambiente espeluznante, puedes usarlas para lograr un ambiente acogedor y cálido a tu hogar.
Lo que tienes que hacer es agrupar varias calabazas de varios tamaños en la puerta de tu casa o transformarlas en una mesa de centro, las puedes combinar con velas y hojas secas para un centro de mesa que evoque la llegada del frío. En caso que tengas calabazas talladas, podrás pintarlas de colores neutros como el beige o el blanco.
@cheforopeza No tires la pulpa de la calabaza que usaste para el #halloween acá te dejo una opción #zerowaste #trainsweateat #halloweendecorations #TikTokHalloween ♬ original sound - Chef Oropeza