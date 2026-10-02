Aprende a reutilizar las calabazas decorativas de Halloween para que te duren todo el otoño

Se acerca de una de las fechas más importantes para todos como lo es Halloween o Noche de Brujas y por ende, muchas personas decorarán sus hogares de manera terrorífica y si hay algo que no puede faltar son las calabazas, las cuales muchas de ellas se colocan en las entradas a los hogares o se cuelgan en la fachada y que le dará un aspecto diferente. En este caso, si tienes calabazas que no usas y quieres que te duren el otoño, así las podrás reutilizar.

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Durante Halloween, es normal que las personas decoren los hogares con figuras relacionadas a esta fecha y que no sólo se hace el 31 de octubre, sino que esta decoración se hace con anterioridad y en las semanas previas ya veremos a muchas casas con adornos relacionados como son las calabazas, que no pueden faltar. Y el gran problema ocurre cuando termina esta fecha y nos quedan muchos de estos adornos y no sabemos qué hacer con ellos.

Importancia de las calabazas en Halloween

Por otro lado, sería difícil pensar en Halloween sin las calabazas y es que se trata de una tradición en la que simbolizan un farol protector para ahuyentar a los malos espíritus y se convirtió en el ícono más representativo de esta fecha. Cuando pasa Noche de Brujas, no sabemos qué hacer con estos elementos, ya que se pueden echar a perder, por lo que compartiremos la idea de cómo darles una nueva vida.

Cómo reutilizar las calabazas de Halloween para el hogar

Si compraste calabazas decorativas para Halloween, y cuando pase esta fecha, no te tienes que deshacer de ellas, teniendo en cuenta que podremos reutilizarlas en este otoño y lo único que tendrás que hacer es cambiar el contexto, en lugar de crear un ambiente espeluznante, puedes usarlas para lograr un ambiente acogedor y cálido a tu hogar.

Lo que tienes que hacer es agrupar varias calabazas de varios tamaños en la puerta de tu casa o transformarlas en una mesa de centro, las puedes combinar con velas y hojas secas para un centro de mesa que evoque la llegada del frío. En caso que tengas calabazas talladas, podrás pintarlas de colores neutros como el beige o el blanco.