Cómo usar el eyeliner vino para darle volumen a tus labios después de los 50

Después de los 50 años la piel empieza reflejar importantes cambios y entre ellos están los labios los cuales pueden perder definición y verse ligeramente más delgados. Sin embargo, con un poco de maquillaje es posible crear un efecto óptico de mayor volumen.

Si eres de las mujeres que está preocupada por su apariencia pero no quiere recurrir a una cirugía plástica o tratamientos costosos para realzar sus labios, uno de los trucos que está ganando protagonismo consiste en utilizar eyeliner en tono vino como delineador de labios.

¿Cómo aplicar el eyeliner vino en los labios?

Aunque normalmente asociamos el eyeliner con los ojos este artículo de belleza, un lápiz o un delineador formulado y etiquetado para uso en labios en un tono vino puede convertirse en un aliado para conseguir una boca más definida, juvenil y voluminosa.

Para lograr un diseño llamativo el primer paso es preparar los labios, así que deben de estar limpios y no tener restos de maquillaje o grasa. Después hidratalos con una pequeña cantidad de bálsamo y retirar el exceso para que el producto se adhiera mejor. Continúa marcando suavemente el arco de Cupido siguiendo la forma natural de la boca.

Después de marcar con el eyeliner recuerda que para conseguir el efecto de volumen es necesario no dibujar un contorno exageradamente por fuera, en su lugar se puede sobrepasar apenas el borde natural, especialmente en el centro del labio superior e inferior, mientras que las comisuras permanecen dentro de su línea natural.

Al conseguir el delineado perfecto lo siguiente que debes hacer es difuminar ligeramente hacia el interior de los labios, con este truco evitarás que el delineado quede demasiado marcado, además que crea una transición más natural.

Finalmente puedes completar el maquillaje con un labial nude, rosa amarronado, cereza suave o incluso el mismo tono vino del eyeliner en el centro de los labios dale un toque único con una pequeña cantidad de gloss ya que aporta un efecto visual de mayot volumen o grosor.

Un detalle importante: no todos los eyeliners están diseñados para utilizarse en los labios. Lo recomendable es elegir un producto específicamente indicado para esa zona y evitar aplicarlo si la etiqueta no señala que es apto para labios.