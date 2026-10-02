Si quieres llenar tu porche, jardín o ventanas de criaturas del más allá sin gastar de más, aquí tienes 3 ideas originales para hacer fantasmas con botellas de plástico paso a paso.

La decoración para la noche de brujas no tiene por qué ser costosa ni generar residuos innecesarios. Las botellas de plástico transparentes y blancas tienen la silueta alargada perfecta para transformarse en espectros flotantes.

Reciclar botellas para Halloween es una actividad excelente para realizar en familia, ya que fomenta la conciencia ecológica mientras explotan su creatividad.

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3 ideas de fantasmas con botellas de plástico para Halloween

Fantasmas luminosos

Lava y seca perfectamente la botella. Con un marcador permanente negro de punta gruesa, dibuja en el centro del envase unos ojos grandes y una boca abierta con expresión de susto.

Haz un pequeño corte o agujero en la parte trasera o inferior de la botella. Introduce una serie de luces LED navideñas o una vela de batería dentro del envase. Al encenderse en la oscuridad, el plástico blanco difuminará la luz, creando un fantasma brillante espectacular.

3 ideas de fantasmas con botellas de plástico para Halloween|Pinterest

Espectros flotantes con gasa

Coloca la botella de pie sobre una mesa. Corta un pedazo de gasa médica o tela blanca delgada que sea lo suficientemente grande para cubrir la botella y arrastrarse un poco.

Remoja la gasa en una mezcla de pegamento blanco diluido con agua y colócala sobre la botella, dándole pliegues naturales. Deja secar por completo durante 24 horas hasta que la tela quede rígida.

Después, pega círculos de fieltro o fomi negro para los ojos. Puedes colgarlos del techo con un hilo de pescar invisible.

3 ideas de fantasmas con botellas de plástico para Halloween|Pinterest

Dulceros fantasma colgantes

Corta una botella de plástico transparente por la mitad. Utilizaremos la base. Pinta toda la superficie exterior con pintura acrílica blanca o fórrala con papel de baño/servilletas usando pegamento para darle una textura arrugada.

Dibuja el rostro del fantasma al frente. Haz dos perforaciones en los costados superiores e inserta un limpiapipas negro o un cordón para formar el asa.

