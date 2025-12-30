Las 10 diseños de uñas que estarán de moda y dominarán el 2026. ¡Luce estos manicures antes que nadie!
Un nuevo año es oportunidad para llevar los mejores looks, de la cabeza hasta la punta de tus dedos. Te decimos qué tendencias de uñas reinarán en 2026.
Diversos expertos han hablado y ya hay una lista de tendencias en uñas que serán la sensación en 2026. Si bien cada año nos esperan sorpresas en cuestión de moda y belleza, desde hace meses los siguientes estilos han estado acaparando la atención poco a poco. A continuación recopilamos algunos tonos, diseños y efectos que estarán de moda.
Tendencias de uñas que verás muchísimo en 2026
1. Uñas en verde azulado
Este tono que parece invitarte a unas vacaciones por el Caribe mexicano será un protagonista en el año que comienza. Sobre todo se usará con brillo y con acabados como el ya famosísimo 'cat eye'.
2. Uñas de hielo
Este espectacular efecto helado atraerá inmediatamente la atención hacia tus uñas. De acuerdo con el portal Real Simple, se puede lograr con una mezcla de blanco, plateado y azul, o también hacerlo mediante un 'cat eye'.
3. Uñas que parecen medias
Este es uno de los estilos más interesantes, elegantes y sexy de los últimos años. Se trata de imitar, mediante diversos trazos, colores y técnicas, el aspecto o la textura de unas medias. Tu diseño puede llevar encaje, transparencias o puntos, por ejemplo. Por su originalidad, será una de las tendencias de uñas en 2026.
4. Mezcla de metales
Este será el año para atreverse a mezclar colores metálicos que aparentemente no se llevarían bien. Pues, aunque no lo creas, el plata y el dorado pueden crear grandes combinaciones en tu manicure.
5. Uñas francesas con puntas mini
Una manera súper fresca de llevar un clásico manicure francés es llevando las puntas de las uñas extremadamente cortitas, para añadir solo un toque de color y crear un look minimalista.
6. Uñas en tono lilac
Un tono tan suave y discreto como el lilac puede combinarse muy fácilmente y se adapta para distintas temporadas; sin embargo, apunta para convertirse en una sensación en uñas para primavera de 2026.
7. Uñas en café
Si eres fan de los tonos cálidos, esta es una buena noticia. El color café será una importante tendencia en uñas en 2026, en diversas tonalidades y con diferentes acabados; por ejemplo, en esta foto tenemos un look en color sólido y con un acabado cremoso que nos hace desear un chocolate.
8. Uñas color mezclilla
Ya sea que simplemente quieras imitar el color o quieras hacer que tus uñas rindan homenaje a los jeans que más te gustan, la mezclilla también está de moda en el manicure.
9. Con brillo aperlado
Las perlas jamás pasan de moda, aunque en 2026 estarán presentes no tanto como aplicaciones sino como un efecto brillante que resulta imposible de resistir.
10. Uñas de cristal
Las 'glass nails' están de moda desde ya, y la tendencia continuará durante 2026. Este trend no se trata como tal del color, sino del acabado: comienza con una base completamente neutra o nude y mediante un efecto cromo muy sutil.