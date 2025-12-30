Las 10 diseños de uñas que estarán de moda y dominarán el 2026. ¡Luce estos manicures antes que nadie!

Diversos expertos han hablado y ya hay una lista de tendencias en uñas que serán la sensación en 2026. Si bien cada año nos esperan sorpresas en cuestión de moda y belleza, desde hace meses los siguientes estilos han estado acaparando la atención poco a poco. A continuación recopilamos algunos tonos, diseños y efectos que estarán de moda.

Tendencias de uñas que verás muchísimo en 2026

|Crédito: Instagram. @nancyloveslacquer

1. Uñas en verde azulado

Este tono que parece invitarte a unas vacaciones por el Caribe mexicano será un protagonista en el año que comienza. Sobre todo se usará con brillo y con acabados como el ya famosísimo 'cat eye'.

2. Uñas de hielo

|Crédito: Instagram. @gaoy_official_

Este espectacular efecto helado atraerá inmediatamente la atención hacia tus uñas. De acuerdo con el portal Real Simple, se puede lograr con una mezcla de blanco, plateado y azul, o también hacerlo mediante un 'cat eye'.

3. Uñas que parecen medias

|Crédito: Instagram. @overglowedit

Este es uno de los estilos más interesantes, elegantes y sexy de los últimos años. Se trata de imitar, mediante diversos trazos, colores y técnicas, el aspecto o la textura de unas medias. Tu diseño puede llevar encaje, transparencias o puntos, por ejemplo. Por su originalidad, será una de las tendencias de uñas en 2026.

4. Mezcla de metales

|Crédito: Instagram. @nailperfectionbynatalie

Este será el año para atreverse a mezclar colores metálicos que aparentemente no se llevarían bien. Pues, aunque no lo creas, el plata y el dorado pueden crear grandes combinaciones en tu manicure.

5. Uñas francesas con puntas mini

|Crédito: Instagram. @peaccibrand

Una manera súper fresca de llevar un clásico manicure francés es llevando las puntas de las uñas extremadamente cortitas, para añadir solo un toque de color y crear un look minimalista.

6. Uñas en tono lilac

|Crédito: Instagram. @sophiemaybeautyx

Un tono tan suave y discreto como el lilac puede combinarse muy fácilmente y se adapta para distintas temporadas; sin embargo, apunta para convertirse en una sensación en uñas para primavera de 2026.

7. Uñas en café

|Crédito: Instagram. @kenzy_nails25

Si eres fan de los tonos cálidos, esta es una buena noticia. El color café será una importante tendencia en uñas en 2026, en diversas tonalidades y con diferentes acabados; por ejemplo, en esta foto tenemos un look en color sólido y con un acabado cremoso que nos hace desear un chocolate.

8. Uñas color mezclilla

|Crédito: Instagram. @tinybrushes

Ya sea que simplemente quieras imitar el color o quieras hacer que tus uñas rindan homenaje a los jeans que más te gustan, la mezclilla también está de moda en el manicure.

9. Con brillo aperlado

|Crédito: Instagram. @pinkytalkstudio

Las perlas jamás pasan de moda, aunque en 2026 estarán presentes no tanto como aplicaciones sino como un efecto brillante que resulta imposible de resistir.

10. Uñas de cristal

|Crédito: Instagram. @instaglam.co

Las 'glass nails' están de moda desde ya, y la tendencia continuará durante 2026. Este trend no se trata como tal del color, sino del acabado: comienza con una base completamente neutra o nude y mediante un efecto cromo muy sutil.