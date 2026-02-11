14 diseños de uñas de dálmata, la tendencia aesthetic y sofisticada que todas van a querer copiarte en la oficina

El animal print nunca pasa de moda, tanto en la ropa y accesorios como en el manicure . Y, aunque hay estampados clásicos como el de leopardo o de vaca, en realidad el mundo animal tiene mucho terreno de dónde inspirarnos. En 2026, una de las mayores tendencias son las uñas de dálmata.

A continuación te compartimos algunas ideas para adoptar este trend, tanto en uñas cortas como largas. Te vas a sorprender con lo versátil de este patrón animal.

14 diseños de uñas de dálmata, el animal print súper aesthetic que todas quieren

|Crédito: Instagram. @sarahbrezel

1. Manicure con patrón irregular

Así como las manchitas de los perros dálmatas, este diseño de uñas es realmente único por el patrón irregular que sigue. Al ser bastante tenue no solo luce casi natural, sino se mantiene discreto.

2. Minimalista

|Crédito: Instagram. @amyytran

El animal print también puede ser minimalista y aquí tienes un perfecto ejemplo. Aquí las manchitas son realmente muy escasas, pequeñas y tenues, pero se distinguen perfectamente en un fondo blanco con acabado "lechoso".

3. Con referencia a "101 Dálmatas"

En este caso el patrón de manchitas es bastante visible pero también tiene un detalle extra: en una de las uñas de cada mano hay un collar rojo, en referencia a "101 Dálmatas".

4. Uñas de dálmata con rojo

|Crédito: Instagram. @prettynailsbyzo

Está de moda ponerle un toque original a tus uñas francesas , y un estampado inspirado en dálmatas se puede ver muy bien. Una línea roja puede darle otro toque de glamour y hacer que el diseño resalte más.

5. Manicure elegante para la oficina

|Crédito: Instagram. @_by_shelley

Esta es otra manera de llevar el animal print de manera sencilla y elegante. Solamente debes añadir una franja delgada, de manera vertical, con el estampado en cada una de las uñas.

6. Uñas francesas clásicas, pero con dálmatas

|Crédito: Instagram. @_by_shelley

Si te gustó la idea de ponerle un patrón de dálmata a tus uñas francesas, aquí tienes otro ejemplo de lo bien que luce, además de fácil de combinar y elegante para la oficina.

7. Con un dálmata, literalmente

Si quieres llevar el concepto a otro nivel, atrévete a incluir un personaje animado como en este diseño de manicure. Para no saturarlo, puedes tener al personaje en solo una uña.

8. Con rosa y azul

Aquí tenemos otra manera de que tu manicure con animal print sea divertido pero sin personaje animado. El diseño se llena de vida con una línea en rosa intenso y otra en azul metálico.

9. Con rosa y nude

Lo que nos encantó de esta idea es que el patrón de dálmata está perfectamente integrado con otras tonalidades en las cuales no pensarías de inmediato.

10. Con "Cruella de Vil"

"Cruella" es un ícono de la moda (tanto en su versión animada como live action) y sería un auténtico crimen no incluirla en un diseño de manicure con dálmatas.

11. Con trazos delicados

Este es un diseño ideal para uñas cortas y para quienes desean algo discreto pero también súper bonito. Los trazos son muy tenues sobre una base transparente, y una delgada línea plateada le da más elegancia.

12. En acabado mate

La uñas de dálmata también se pueden aplicar con esmaltes de acabado mate y aquí te lo demostramos. Se combinó magistralmente con rojo y negro.

13. Con toque dark

|Crédito: Instagram. @nails_by_poppie

En esta idea el print de dálmata no se aplicó de manera uniforme sino solamente en algunas uñas; en otras se aplicó color negro o blanco sólido.

14. Con manchitas irregulares

Nos encantó esta propuesta por ser divertida y atrevida: las manchitas de dálmata son bastante grandes y además rebasan la línea blanca de las puntas, de manera desordenada.