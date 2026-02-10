Bambi Nails: La tendencia de diseños de uñas café que dominará la primavera 2026

Las tendencias en manicura se renuevan cada temporada. De cara a la primavera 2026, una estética en particular comienza a ganar protagonismo: las Bambi Nails. Inspirado en el pelaje del ciervo, este diseño de uñas apuesta por una paleta de tonos café, beige y caramelo, con sutiles manchas que recrean un efecto animal print elegante y delicado.

Lejos de los estampados tradicionales como el leopardo o la cebra, esta nueva versión del animal print se caracteriza por su aire natural, minimalista y sofisticado. Se trata de una tendencia de manicura que conecta con el auge del clean girl aesthetic, el lujo silencioso y los tonos tierra que dominan la moda y la belleza actual.

¿Cómo es la tendencia Bambi Nails 2026 en diseños de uñas?

Las Bambi Nails se inspiran directamente en el patrón del pelaje del ciervo: una base en tonos nude, beige o café claro, con pequeñas manchas irregulares en marrón más oscuro o chocolate, suavemente difuminadas. El resultado es un diseño original pero sin excesos.

De acuerdo con la nail artist británica Harriet Westmoreland, reconocida por trabajar con celebridades como Rosie Huntington-Whiteley, los diseños inspirados en la naturaleza y en tonos neutros son el futuro de la manicura de lujo, porque combinan con cualquier look y transmiten elegancia sin esfuerzo.

3 diseños de uñas Bambi que marcarán tendencia en 2026

Dentro de esta tendencia, existen múltiples formas de adaptarla según el estilo personal. Estos son 3 diseños que prometen dominar la primavera 2026:



Bambi francesa

Combina la clásica manicura francesa con el estampado del ciervo. La base es nude o rosada y la punta se decora con el patrón Bambi en tonos marrón. Es una opción elegante y moderna, ideal para quienes buscan un diseño sutil pero con personalidad.

Bambi con brillos

A la base animal print se le agregan detalles en glitter dorado, perla o champagne. Puede aplicarse solo en una uña por mano o de forma estratégica sobre algunas manchas. Según la revista Allure, los brillos delicados sobre tonos tierra son una de las combinaciones más solicitadas en salones premium.

Bambi combinado con líneas y dibujos

Este diseño mezcla el patrón Bambi con trazos minimalistas, corazones, flores pequeñas o líneas geométricas en blanco, negro o dorado. También se pueden sumar otros tonos como verde oliva, terracota o rosa empolvado, logrando una manicura artística y personalizada que mantiene la esencia natural de la tendencia.