16 ideas de manicura rusa que alargan y estilizan los dedos; son diseños de uñas aesthetic y discretas

Dependiendo del color de uñas que uses o la técnica de manicure que elijas, puedes generar una ilusión óptica que estilice tus manos. Si esa es tu intención, aquí te compartimos algunas ideas de manicura rusa que alargan tus dedos visualmente y se ven increíbles. Estos diseños de uñas son súper aesthetic pero también minimalistas y fáciles de combinar.

16 ideas de manicura rusa para alargar tus dedos y estilizar tus manos

1. En nude

La manicura rusa es una de las mejores técnicas para hacer que tus manos luzcan más largas; por su tratamiento de las cutículas hace que visualmente la superficie de la uña se vea más grande.

2. Con detalles minimalistas

|Crédito: Instagram. @jm_manucure_russe

Los tonos nude, especialmente si se acercan a tu color de piel, pueden estilizar muchísimo los dedos. Hay diseños minimalistas con detalles muy pequeñitos sobre una base sin color.

3. Efecto 'milky'

|Crédito: Instagram. @aleabella_nails

El efecto "lechoso" en las uñas es uno de los más populares entre quienes aman los looks minimalistas y aesthetic. Si es en tonos neutros, es uno de los diseños que alargan los dedos.

4. Manicura rusa con puntas doradas

Si quieres darle un toque lujoso y llamativo, pero muy equilibrado, a tu manicure con base nude, puedes pensar en puntas francesas pero con color dorado.

5. En rojo

Si quieres un color vibrante que te ayude a estilizar tus manos, piensa en un rojo. Si el subtono de tu piel es frío, este color te ayuda más a lograr tu propósito de alargar tus dedos.

6. Tono lavanda

En general los tonos pastel son muy buenos para estilizar, por lo que resulta buena idea combinarlos con una manicura rusa. En este caso, tenemos un tono lila con dibujos tenues de flores de lavanda.

7. Formas ovaladas

|Crédito: Instagram. @belle_pronails

La forma ovalada en las uñas es una de las mejores para alargar visualmente tus manos. Aquí está presente con un tono nude y detalles muy delicados en dorado.

8. Manicura rusa que alarga los dedos con tono 'butter yellow'

Este es otro ejemplo de tono pastel que se ve muy elegante, es fácil de combinar y te favorece. Además, el 'butter yellow' sigue siendo un color de moda.

9. Con efecto blush

|Crédito: Instagram. @catnailsmanicure

El minimalismo no está peleado con las tendencias como las uñas "ruborizadas". El tono se acerca al coral, que es muy favorecedor para quienes tienen un subtono de piel cálido.

10. Con base dorada

Volvemos con un diseño en efecto "lechoso", pero el twist es la delicada línea dorada en la base de cada uña.

11. Manicura rusa en uñas cortas

El efecto que la manicura rusa crea en las cutículas funciona sin importar que a ti te gusten las uñas cortas o largas.

12. En rosa quemado

|Crédito: Instagram. @aidamoreno_microblading

Este es otro tono de rosa que funciona muy bien para estilizar los dedos porque no destaca demasiado y se acerca a un nude.

13. Con 'polka dots'

Una manera de ponerle un toque divertido a tus uñas en tono piel es agregando puntitos blancos de manera uniforme. Se ve aesthetic y sigue funcionando el efecto que alarga tus dedos.

14. Con animal print

Si quieres un poquito más de color o te gusta involucrar elementos llamativos aunque sea de manera mínima, aquí tienes una excelente forma de lograrlo.

15. Con dibujos en blanco

|Crédito: Instagram. @rockstarnailscl

El blanco no siempre tiene que cubrir toda la uña ni aplicarse de manera uniforme. Aquí, por ejemplo, incluso está presente en un dibujo de hojas.

16. Con efecto glaseado

El famoso efecto como de "dona glaseada" no solo se ha convertido en un clásico, sino puede aplicarse sin mayores elementos decorativos y aun así verse elegante y completo.