Los 5 diseños de uñas con animal print que debes usar para la oficina en el inicio de año

Los diseños de uñas con animal print durante mucho tiempo permanecieron ocultos del público, pero en los últimos años se ha vuelto popular entre las usuarias, quienes desean decorar sus manicuras con estilos más elegantes, ideales para usar en cualquier ocasión.

Si te gustaría usarlo para la oficina, pues ahora es tu oportunidad, porque te vamos a detallar algunos estilos que puedes usar en este inicio de año, ideales por ser sofisticados; seguramente te van a encantar.

¿Qué diseños de uñas con animal print usar?

Es usual que muchos piensen que el animal print pueda ser informal para usar en la oficina, pero no es así, ya que podemos optar por diseños de uñas que se vean creativos y nos ayuden a lucir un aspecto sofisticado para el trabajo. Para que los conozcas, te vamos a compartir cuáles puedes usar en el inicio de año:

Efecto carey: Un estilo marrón con negro que se asimila a las siluetas que tiene el caparazón de tortuga no pasará desapercibido.

En el french: Puedes pedir que en el clásico francés te coloquen el diseño del pelaje de cebra, carey o leopardo, una alternativa más discreta para quienes no han empleado estilos similares y quieren probarlo.

Cow print: Ya sea que lo pidas en el clásico color blanco con negro o lo pidas por blanco con café, ambas alternativas son muy llamativas visualmente.

Diseño en blanco: Si quieres el efecto salvaje con tonalidades más discretas, entonces pide que te hagan los patrones en blanco.

Leopardo en cat eye: Si eres fan del efecto cat eye, pide que te hagan uno color marrón y que encima dibujen los patrones que tienen los leopardos en su piel.

¿Cuál es la diferencia entre gelish y acrilicas?

Los diseños en uñas de animal print suelen hacerse en salones de belleza, donde las expertas se encargan de usar los materiales indicados para que el estilo dure más tiempo. Usualmente, se suele hacer la aplicación de gelish o acrílico; tal vez parezcan iguales, pero son completamente distintos.

El gelish se seca en lámpara y le da mayor naturalidad a la manicura, mientras que el acrílico se seca al aire y tiende a ser más resistente, aunque su aplicación suele ser más cara. Ahora ya conoces los estilos que puedes usar en tu oficina durante el inicio de año, los cuales te van a encantar.