Las uñas estilo almendradas cortas es una buena opción si lo que buscas es verte elegante, sin necesidad de irse a los extremos con modelos largos. Este tipo de modelos las usan o usaron las artistas, tales son los casos de Rosalía y Kylie Jenner. Conoce los 7 modelos básicos que debes usar si quieres algo sencillo .

De acuerdo con un artículo de Vogue, el nombre de este tipo de estilo viene de las almendras, debido a su forma idéntica, pues el cuerpo está ancho y la punta delgada. Hay muchos estilos, que van desde grandes hasta cortas, como lo son estas 9 opciones. En cambio, si lo que buscas es algo más vistoso, estas 7 opciones de efecto ojo de gato te quedarán preciosas.

9 diseños de uñas almendradas cortas que te harán lucir muy elegante: las usan las artistas|Pinterest

1. Nude

Los colores nude son buena opción, pues van con cualquier tono de la piel, y lo mejor de todo, no pasan de moda.

2. French

Un clásico y que siempre es buena opción es el estilo french. Puedes hacerlas a tu gusto, agregándole brillos o solo con el esmalte del color de tu elección.

3. Transparentes

Una buena opción para que las uñas no luzcan como las de otras, pues con estos colores las hacen diferentes.

4. Franjas

Las uñas almendradas pueden ir con cualquier estilo y una propuesta de ello es lucirlas naturales, aunque con una franja de diferente color al costado, a fin de que resalte el diseño.

5. Rojas

Uno de los colores que más llaman la atención según la psicología del color. Son buena opción y pueden combinar con tu outfit.

6. Diseños abstractos

Las uñas almendradas las puedes lucir con diseños abstractos, a fin de que luzcan diferentes a los demás modelos.

7. Plateadas

Un color sumamente elegante que puedes usar en una noche de fiesta o en algún evento social especial.

8. Vino tinto

Un color muy apasionado que puede ir muy bien en este estilo de uñas. Un plus sería agregarle un objeto.

9. Negro

Uno de los colores preferidos por muchas, debido a que se ven elegantes, y aún más en el estilo almendradas. ¿Te gustan?