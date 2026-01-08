Uñas de gelish, acrílicas y bonitas: ¿Cuánto cuesta un curso para aprender manicura en 2026?
Si te encantan las uñas de gelish y acrílicas y quieres aprender a hacerlas, te contamos cuánto cuesta un curso de manicura para que empieces hoy.
¿Quieres aprender a hacer uñas gelish, acrílicas y diseños profesionales , pero no sabes cuánto cuesta un curso de manicura en 2026? La respuesta depende mucho del formato, pues puede ser en línea o presencial. Además, hay otras cuestiones que considerar, como la duración, el nivel de especialización y si incluye certificación avalada por una asociación o academia de belleza.
Precio promedio de cursos de manicura en 2026
Toma en cuenta que hay varias plataformas educativas que contienen diferentes tipos de cursos con acceso de por vida para que puedas repasar cuando quieras. Aquí te explicamos precios aproximados de lo que cuesta un curso, qué debe incluir cada tipo y cómo puedes saber cuál es el mejor para ti.
Cursos básicos de manicura
Los cursos de manicura se han vuelto muy populares, especialmente por el auge del nail art en redes sociales, y hoy puedes encontrar opciones desde básicas hasta avanzadas con especialidad en gelish y uñas acrílicas.
- Costo: $800 – $2,500 MXN
- Duración aproximada: 10–20 horas
- Incluyen: teoría de manicura, higiene básica, aplicación de esmalte y gelish
- Ideal para: principiantes, hobby o refuerzo personal
- Ventaja: Puedes hacerlo a tu ritmo y desde casa
Cursos intermedios de manicura
- Costo: $2,500 – $6,000 MXN
- Duración: 20–40 horas
- Incluyen: técnica de limado, preparación de uñas, gelish, acrílico básico
- Ideal para: quienes quieren trabajar como manicurista freelance o en salón
- Ventaja: práctica supervisada por instructor profesional
Aquí generalmente se exige material incluido (tipos de gel, limas, lámparas UV/LED, etc.) o se compra aparte.
Certificación profesional completa
- Costo: $6,000 – $15,000+ MXN
- Duración: 40–100+ horas
- Incluyen: gelish, acrílico, técnicas artísticas, cuidado de cutículas, atención al cliente
- Ideal para: quienes buscan trabajar en salones, franquicias, o abrir su propio negocio
- Ventaja: certificado avalado + portafolio profesional.
¿Qué debes considerar antes de inscribirte?
En escuelas especializadas, esta opción suele incluir prácticas reales con modelos y hasta mini pasantías.
- En escuelas especializadas y presenciales, suelen incluir prácticas reales con modelos y hasta mini pasantías.
- Asegúrate de que el curso ofrezca diploma o certificación que puedas mostrar a clientes o empleadores.
- El truco de uñas gelish y acrílico se aprende con la práctica. Busca cursos con sesiones prácticas guiadas.
- Algunos cursos incluyen el kit completo (gel, acrílico, lámpara, limas), mientras que otros no. Esto puede cambiar mucho el costo.
- El mejor programa ofrece seguimiento o comunidad, donde puedes resolver dudas incluso después de terminar.