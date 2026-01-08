Uñas de gelish, acrílicas y bonitas: ¿Cuánto cuesta un curso para aprender manicura en 2026?

¿Quieres aprender a hacer uñas gelish, acrílicas y diseños profesionales , pero no sabes cuánto cuesta un curso de manicura en 2026? La respuesta depende mucho del formato, pues puede ser en línea o presencial. Además, hay otras cuestiones que considerar, como la duración, el nivel de especialización y si incluye certificación avalada por una asociación o academia de belleza.

También te puede interesar: 5 modelos de uñas acrílicas cuadradas que van con todo tipo de piel: se ven elegantes y sencillas

Precio promedio de cursos de manicura en 2026

Toma en cuenta que hay varias plataformas educativas que contienen diferentes tipos de cursos con acceso de por vida para que puedas repasar cuando quieras. Aquí te explicamos precios aproximados de lo que cuesta un curso, qué debe incluir cada tipo y cómo puedes saber cuál es el mejor para ti.

Cursos básicos de manicura

Los cursos de manicura se han vuelto muy populares, especialmente por el auge del nail art en redes sociales, y hoy puedes encontrar opciones desde básicas hasta avanzadas con especialidad en gelish y uñas acrílicas.



Costo: $800 – $2,500 MXN

$800 – $2,500 MXN Duración aproximada: 10–20 horas

10–20 horas Incluyen : teoría de manicura, higiene básica, aplicación de esmalte y gelish

: teoría de manicura, higiene básica, aplicación de esmalte y gelish Ideal para : principiantes, hobby o refuerzo personal

: principiantes, hobby o refuerzo personal Ventaja: Puedes hacerlo a tu ritmo y desde casa

Cursos intermedios de manicura

Costo : $2,500 – $6,000 MXN

: $2,500 – $6,000 MXN Duración: 20–40 horas

20–40 horas Incluyen: técnica de limado, preparación de uñas, gelish, acrílico básico

técnica de limado, preparación de uñas, gelish, acrílico básico Ideal para: quienes quieren trabajar como manicurista freelance o en salón

quienes quieren trabajar como manicurista freelance o en salón Ventaja: práctica supervisada por instructor profesional

Aquí generalmente se exige material incluido (tipos de gel, limas, lámparas UV/LED, etc.) o se compra aparte.

Certificación profesional completa

Costo: $6,000 – $15,000+ MXN

$6,000 – $15,000+ MXN Duración : 40–100+ horas

: 40–100+ horas Incluyen: gelish, acrílico, técnicas artísticas, cuidado de cutículas, atención al cliente

gelish, acrílico, técnicas artísticas, cuidado de cutículas, atención al cliente Ideal para : quienes buscan trabajar en salones, franquicias, o abrir su propio negocio

: quienes buscan trabajar en salones, franquicias, o abrir su propio negocio Ventaja: certificado avalado + portafolio profesional.

¿Qué debes considerar antes de inscribirte?

Antes de comenzar, debes tomar en cuenta varios puntos importantes como: En escuelas especializadas, esta opción suele incluir prácticas reales con modelos y hasta mini pasantías.

