5 plantillas de los Saja Boys para imprimir y decorar las mochilas de los pequeños fans del K-pop

Los pequeños fans del K-pop pueden llevar a sus personajes favoritos de KPop Demon Hunters a la escuela con una idea sencilla y creativa: imprimir plantillas de los Saja Boys para personalizar sus mochilas y útiles escolares. Desde diseños individuales de sus integrantes hasta versiones tiernas para colorear, estas opciones permiten crear stickers y decoraciones con diferentes estilos. Solo necesitas imprimir las plantillas, recortarlas y protegerlas adecuadamente para que puedan acompañar a los niños en sus accesorios favoritos.

Estas ideas de stickers de los Saja Boys son las ideales para darle un toque especial a sus mochilas

Antes de comenzar, puedes imprimir los diseños en papel adhesivo para convertirlos directamente en stickers o utilizar papel normal y cubrirlos con cinta transparente o papel contact. De esta manera, las ilustraciones tendrán una mayor protección y podrán utilizarse para decorar diferentes espacios de la mochila.

