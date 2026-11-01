Exatlón México hoy 1 de noviembre: ¿Quién abandona este domingo de Eliminación? La dolorosa despedida que conmueve a los Atletas

Este domingo en Exatlón México, los Hombres tendrán que demostrarlo todo y competir con el corazón para no tener que abandonar la competencia. Por el momento no se conoce al eliminado y mucho menos el nombre de todos los hombres que se encuentran en riesgo de eliminación. Recordemos que en la semana, Leo terminó quedándose dentro de la Zona de Peligro, lo que significa que tendrá que demostrar este domingo por qué quiere permanecer dentro de la competencia. Podremos descubrir quién sale este 1 de noviembre a través de Azteca UNO en el programa de Exatlón México a las 6:00 pm.

También te puede interesar: Alejandro “Doberman” Aguilera revela el duro golpe económico que sufrió su familia en Exatlón México

¿Quiénes estuvieron en riesgo de eliminación este domingo en Exatlón México?

Hasta el momento, se sabe que Leo es el único en la tabla luego de ser derrotado por Jerry en la Zona de Peligro. Este sin duda fue un golpe duro para el atleta del Equipo Azul. Cabe mencionar que el lunes Antonio Rosique mencionó que las reglas cambiarían, por lo que ahora irían directo a nominación los integrantes de cada equipo con menor rendimiento general.

Exatlón México: Rojos y Azules luchan por proteger a sus atletas; Zudikey regresa de supervisión médica

¿Qué otros juegos se llevarán a cabo este Domingo de Eliminación?

Antes de que los Atletas se enfrenten al Duelo de Eliminación, en Exatlón México se enfrentarán al último juego por la supervivencia para definir el color del competidor. Hasta este momento se sabe que son 3 Azules y 2 Rojos los que tendrán que llegar al Duelo. ¿Estás listo para el Duelo de este domingo?

También te puede interesar: Link para ver EN VIVO y GRATIS Exatlón México hoy