Cómo preparar una mezcla casera para limpiar los cubiertos: con solo 2 ingredientes de cocina

Una de las tareas más frecuentes que debemos hacer es el lavado de cubiertos y platos una vez que terminamos de comer, y esto es para evitar la acumulación de bacterias, gérmenes o que la grasa se quede impregnada, lo que será difícil de remover. Si bien utilizamos el jabón para trastes, hay otras opciones que puedes implementary que tiene que ver con preparar una mezcla casera con dos ingredientes de cocina que te ayudarán a dejar los cubiertos impecables.

La limpieza del hogar es algo que no se debe negociar, principalmente cuando nos toca lavar la vajilla luego de cada comida y es que lo aconsejable es lavarlo lo más rápido posible y no dejar que pasen tantos días; es que puede acumularse bacterias, grasa que será difícil de remover. Lo más aconsejable sería utilizad productos industriales que eliminarán cualquier resto, pero no es la única solución, ya que hay otros métodos que seguro no sabías.

En el último tiempo se ha puesto de moda la limpieza con ingredientes de cocina, reemplazando o complementando a los productos de limpieza porque aseguran son más efectivos, naturales y no causan ningún tipo de daño. En este caso, te vamos a compartir el truco que consiste en hacer una mezcla para que puedas lavar los cubiertos con tan solo dos ingredientes de cocina.

Cuáles son los ingredientes para lavar tus cubiertos

1 cáscara de plátano

1 vaso de agua

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Cómo aplicar esta mezcla

Procesar los ingredientes en una licuadora hasta obtener una mezcla homognénea Utilizar esta preparación para eliminar residuos, manchas y olores en cubiertos, mesadas o electrodomésticos Usar un paño, dejar que la mezcla actúe y luego enjuagar

Lo que debemos decir de esta mezcla es que no sustituye a los limpiadores convencionales, sino que es un gran complemento ayudando a reducir el uso de químicos agresivos y es perfecto para quienes buscan una idea natural y sostenible para el hogar.