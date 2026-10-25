3 ideas de juegos para una fiesta infantil de Halloween en casa

Estamos a tan solo una semana de una de las fechas más importantes para muchos como lo es Halloween, y es que es un gran momento para realizar diversas actividades en familia, que van desde la decoración del hogar con adornos y personajes terroríficos; y también que los niños salgan a pedir dulces en el vecindario y para que ellos se entretengan, lo mejor es que tengas en cuenta estos tres juegos infantiles que les encantará a todos y que no requiere de mucho presupuesto.

Tal como lo mencionábamos, Halloween es una fecha muy esperada por muchos, y es que se trata de una celebración en la cual las personas se disfrazan de algún personaje terrorífico o de película, se decoran los hogares con adornos tradicionales o los niños suelen salir por el vecindario a pedir dulces disfrazados de su personaje favorito. Otra de las opciones es sentarse frente a la televisión a ver las maratones de películas de terror.

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Pero, este último plan no es tan adecuado para hacer con los niños en Halloween y es que pueden asustarse con las películas, por lo que hay que buscar otras alternativas que sean mejores y que incluya a todos. En este caso, te vamos a compartir tres ideas de juegos para que hagas con los más pequeños y donde no se necesita de mucho presupuesto y que es muy divertido. Además, se pueden usar personajes clásicos, entre otros.

3 ideas de juegos para una fiesta infantil de Halloween

Envolverse en papel higiénico como si se tratara de momias y el primero en lograrlo gana Pintar botellas de plástico de color blanco como si se tratara de fantasmas y derribarlos como bolos con una calabaza Jugar a mantener globos blancos decorados como fantasmas en el aire sin que toquen el suelo

Que otra opción de juego puedes implementar

Por otro lado, otro de los juegos que podrás hacer en Halloween con los niños es utilizar los clásicos sombreros de brujas que se colocarán en el piso y los presentes podrán lanzar aros intentando acertar en el centro.