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Haz las velas más tenebrosas para decorar en Halloween, con esta guía paso a paso

Este es un elemento muy interesante que puedes realizar rápidamente y gastar poco dinero.

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Estas velas cambiarán tus espacios.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Estamos a muy poco tiempo de que llegue Halloween por lo que las decoraciones ya se empiezan a lucir en las casas y luego se le dará paso al Día de Muertos. Un elemento que no puede faltar en estas fechas son las velas que le dan un toque especial a los espacios.

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Si quieres ahorrar un poco de dinero en este año pues te vamos a contar cómo crear unas velas decorativas utilizando crayones. Con poco presupuesto lograrás obtener un elemento tenebroso y original.

¿Cómo crear velas tenebrosas para Halloween?

A partir de un proceso sencillo y económico que puedes llevar a cabo en casa en muy poco tiempo. Si lo vas a llevar a cabo con niños pequeños pues te recomendamos que los supervises todo el tiempo para que no quemen.

Los materiales que necesitas son los siguientes:

  • Velas blancas, de la altura que prefieras
  • Crayones del color que más te guste
  • Un vaso con agua fría

Procedimiento

El primer paso consiste en quitarle la etiqueta a los crayones que elegiste y lo colocas dentro de un vaso con agua fría. Vas a dejar que repose durante unos 10 segundos mientras lo mueves suavemente dentro del agua.

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Esta idea es muy fácil.|Pinterest

Luego vas a tomar la vela blanca y acerca el crayón para el calor de la llama lo ablande ligeramente. Hazlo con cuidado y evita que el crayón entre en contacto directo con el fuego.

Una vez que el crayón se derrita va a dejar algunas gotas de color que comenzarán a escurrir en los bordes de la vela. De esta manera vas a obtener un efecto parecido al de la cera que gotea, ideal para una decoración de aspecto tenebroso.

Repite el proceso hasta conseguir el diseño que más te guste y deja que el color se enfríe antes de manipular la vela.

Un consejo es no encender directamente el crayón ya que no están diseñados para soportar el fuego directo.

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