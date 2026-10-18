5 experimentos caseros para hacer con niños usando materiales cotidianos

Para todos aquellos que son padres, una de las edades más complicadas es la niñez, y es que es clave poder mantenerlos activos, no se aburran y al mismo tiempo, vayan aprendiendo para que puedan desarrollar diversas habilidades y tengan la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Si hay algo que les llama curiosidad son los experimentos científicos; y por eso que los expertos compartieron cuáles son esos trabajos caseros que pueden hacer con materiales que tenemos en casa y que servirá para fomentar su creatividad.

Cuando los niños están en pleno crecimiento, hay aspectos que son fundamentales, como la educación y su formación académica, y es que si bien estarán en la edad escolar, hay diversas formas en las que pueden ir aprendiendo y que no tiene que ver solo con lo académico. Hay padres que optan por juegos didácticos y que empiecen a incorporar nuevas habilidades, como así también la elaboración de experimentos científicos.

¿Kevyn “Bicolor” romperá su promesa? Julio Camejo le pide que no le falle al público de La Granja VIP

Importancia de los experimentos en los niños

Hay muchos niños que desde que son pequeños comienzan a realizar experimentos que les permite probar cosas nuevas y aprender nuevos conocimientos, lo que ayuda a mejorar la inteligencia. Los especialistas coinciden en que esto es clave porque transforman conceptos abstractos en aprendizajes prácticos, estimulan la curiosidad natural y fomentan el pensamiento crítico. En este caso, te dejaremos cinco experimentos fáciles de hacer.

5 experimentos caseros para hacer con niños

Modelo de pulmón: necesitas de una botella de plástico vacía de 2 litros; bolsa de plástico, goma gruesa, globo, pajita, cinta aislante, pegamento, plastilina y tijeras

Modelo del ojo: pelota de plástico pequeña, tubo de PVC, lente de una lupa, papel cebolla, plástico transparente, pegamento

Tornado: 2 botellas de plástico iguales, pegamento y agua