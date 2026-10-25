Julio Camejo revela la dura realidad de ser Capataz en La Granja VIP

En La Granja VIP, ser Capataz no solo implica ganar una prueba, sino también asumir responsabilidades que pueden convertir la experiencia en todo un desafío. Así lo comentó Julio, quien reconoció que desempeñar este papel puede ser una auténtica putiza cuando se hace bien, pues requiere esfuerzo y dedicación dentro del reality. Mientras hablaba sobre las exigencias de esta posición, Niurka aprovechó el momento para bromear y asegurar que ella nunca sería Capataz, pues, según comentó, siempre perdería las pruebas para conseguir ese puesto.

Julio Camejo expone el lado más pesado de ser Capataz en La Granja VIP

La declaración surgió en medio de la conversación sobre lo demandante que puede resultar asumir el liderazgo en la granja. Aunque convertirse en Capataz representa una ventaja dentro de la competencia, también significa tener que responder por distintas tareas y afrontar una dinámica diferente a la del resto de los participantes. Las palabras de Julio dejaron ver que ganar el puesto no necesariamente significa tener una semana sencilla. Por el contrario, cuando se toma en serio la responsabilidad, el trabajo puede ser mucho más pesado de lo que parece desde fuera.

Por su parte, el comentario de Niurka añadió un toque de humor a la plática. La participante planteó, en tono de broma, que siempre perdería la prueba de Capataz para no tener que asumir esas responsabilidades, una manera de restarle solemnidad a uno de los puestos más disputados del reality. En La Granja VIP, las pruebas para obtener el liderazgo son importantes porque determinan quién tendrá que asumir las responsabilidades correspondientes durante la semana. Por eso, ganar no solo depende de las habilidades de cada granjero, sino también de la disposición para enfrentar las exigencias que vienen después.

La conversación dejó dos perspectivas sobre el mismo papel: Julio destacó el desgaste que implica hacer bien el trabajo, mientras Niurka prefirió bromear sobre sus propias posibilidades de conseguirlo. Así, el puesto de Capataz volvió a dar tema de conversación entre los habitantes de la granja.